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PSV Galatasaray maçında kriz! İllegal bahis sitelerinin reklamları ve kesintiler gündem oldu

PSV Galatasaray maçında yaşananlar mücadelenin önüne geçti! Galatasaray'ın PEV Eindhoven deplasmanına çıktığı UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu maçında karşılaşmanın yayıncısı TV 8'de yayının sürekli olarak donması ve kesilmesi ile reklam panolarında illegal bahis sitelerin reklamlarının yer alması gündem oldu.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Temmuz 2021 Çarşamba 23:36 Güncelleme Tarihi: 21 Temmuz 2021 Çarşamba 23:38
PSV Galatasaray maçında kriz! İllegal bahis sitelerinin reklamları ve kesintiler gündem oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda oynanan PSV Galatasaray maçının yayıncısı TV 8'de büyük bir kriz yaşandı.

Karşılaşmanın başından itibaren sürekli yaşanan kesintiler sonrası TV 8 yayınında reklam panolarında illegal bahis sitelerinin reklamlarının yer alması gündem oldu.

Bu durum sonrası TV 8'de yayına birkaç kez ara verilirken yaşananlar sosyal meyada tepkilere sebep oldu.

TV 8'DEN KONUYLA İLGİLİ AÇIKLAMA GELDİ

TV 8'de yayınlanan maçın spikeri Melih Gümüşbıçak ikinci yarının başında durumla ilgili bilgi verirken resmi bir açıklama da yaptı.

Gümüşbıçak "İstanbul'dan arkadaşlarım uyarılarda bulundular. Tamamen Hollanda'da bir sanal reklam uygulanması sebebiyle ilk yarıdaki aksaklıklar ve donmalar yaşandı. Merkezden arkadaşlarım, TV 8 adına bu durumdan bir gelir elde etmenin mümkün olmadığını, bunun farkedilmesiyle de en kısa sürede düzeltildiğini iletmemi istediler" ifadelerini kullandı.




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