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Galatasaray'ın transfer teklifini duyurdular! Forvete Mohamed Sherif

Galatasaray'da son dakika transfer haberi... Sarı kırmızılılar, gelecek sezon için bir santrforu kadrosuna katmak isterken, scoutlarının önerdiği isimlere yönelmeye devam ediyor. Buna göre Galatasaray, Mısır'dan transfer ettiği Mostafa Mohamed'den memnun kalırken, aynı ligden bir ismi daha kadrosuna katmak istiyor. Aktarılan bilgilere göre Cimbom, şu anda El Ahly forması giyen Mohamed Sherif için transfer teklifini yaptı. İşte detaylar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 09 Temmuz 2021 Cuma 22:32
Galatasaray'ın transfer teklifini duyurdular! Forvete Mohamed Sherif

Galatasaray, Radamel Falcao ve Mostafa Mohamed'in yanına bir golcü transfer etmek isterken, aradığı ismi Mısır'da buldu. Aktarılan bilgilere göre Cimbom, yeni bir Mostafa'nın peşinde.

Galatasaray'ın transfer teklifini duyurdular! Forvete Mohamed Sherif

Kingfut'ta yer alan bilgilere göre Aslan, şu anda El Ahly takımında forma giyen Mohamed Sherif için oyuncunun kulübüne resmi transfer teklifinde bulundu.

Galatasaray'ın transfer teklifini duyurdular! Forvete Mohamed Sherif

Haberin detaylarında Galatasaray'ın El Ahly'ye yaptığı teklif de okuyuculara aktarılırken, Galatasaray'ın yıldız isim için 3 milyon dolarlık bonservis önerisinde bulunduğu kaydedildi.

Galatasaray'ın transfer teklifini duyurdular! Forvete Mohamed Sherif

MÜZAKERELER DURDU
Öte yandan El Ahly kulübü, 17 Temmuz'da Kaizer Chiefs ile oynayacakları CAF Şampiyonlar Ligi maçından dolayı o tarihe kadar transfer görüşmelerini durdurdu.

Galatasaray'ın transfer teklifini duyurdular! Forvete Mohamed Sherif

MOHAMED SHERIF KİMDİR?
4 Şubat 1996'de Mısır'da dünyaya gelen Sherif, forvet ve sağ - sol açık mevkilerinde forma giymektedir. Sherif, kariyeri boyunca 147 maça çıkarken, 43 gol 19 asistlik performans sergiledi.

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