Haberler Galatasaray Son dakika spor haberi: Galatasaray'a Monaco'dan şoke eden Henry Onyekuru yanıtı! Planlar alt üst oldu (GS haberi)

Son dakika spor haberi: Galatasaray'a Monaco'dan şoke eden Henry Onyekuru yanıtı! Planlar alt üst oldu (GS haberi)

Son dakika spor haberi... Yeni sezona Fatih Terim liderliğinde hazırlanan Galatasaray, mutlak şampiyonluk istiyor. Transfer tahtasının açılmasının ardından birçok isimle temaslarını sıklaştıran Aslan, Aytaç Kara ve Alpaslan Öztürk'ü renklerine bağlayan imzayı atarken, geçtiğimiz sezon devre arasında takıma kiralık olarak katılan Onyekuru için Monaco'dan şoke eden bir yanıt geldi. İşte detaylar... (GS haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Temmuz 2021 Perşembe 09:24
Son dakika spor haberi: Galatasaray'a Monaco'dan şoke eden Henry Onyekuru yanıtı! Planlar alt üst oldu (GS haberi)

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in listesinde olan yıldız futbolcular için çalışmalar son hızıyla devam ediyor. Burak Elmas ve yönetimi tecrübeli teknik adamın hazırladığı rapordaki isimlere öncelik vermiş durumda.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'a Monaco'dan şoke eden Henry Onyekuru yanıtı! Planlar alt üst oldu (GS haberi)

İç ve dış transferde yoğun bir gündemi bulunan Galatasaray önce Emre Akbaba ardından Arda Turan ile nikah tazelendi. Emre Akbaba'nın sözleşmesi 2, Arda Turan'ın ise sözleşmesi 1 yıl daha uzatıldı.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'a Monaco'dan şoke eden Henry Onyekuru yanıtı! Planlar alt üst oldu (GS haberi)

GEDSON GÜNDEMDE
Benfica'da Avrupa'nın en heyecan verici genç yetenekleri arasına girdikten sonra gittiği Tottenham'da beklentileri karşılayamayan Gedson, geçen sezonun ortasında geldiği Galatasaray'da da ilk başta zorlandı.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'a Monaco'dan şoke eden Henry Onyekuru yanıtı! Planlar alt üst oldu (GS haberi)

Ligin son bölümünde temposunu artıran ve futboluyla Fatih Terim'in değişmezleri arasına giren Gedson, attığı paslarla taraftarı da coşturdu. Galatasaray formasıyla geçen sezon 18 maça çıkan Gedson Fernandes, 1 gol atıp 3 asist yaptı. Aslan Gedson'u yeniden kiralamak istiyor.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'a Monaco'dan şoke eden Henry Onyekuru yanıtı! Planlar alt üst oldu (GS haberi)

TRANSFER İÇİN GİRİŞİM
11 Haziran'a kadar 4 milyon 350 bin Euro'luk satın alma opsiyonu elinde bulunan Galatasaray bunu kullanmadı ve Nijeryalı oyuncunun bonservisini almadı. Ancak Cim-Bom, buna rağmen Onyekuru'yu yeniden kiralamak için girişimde bulundu.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'a Monaco'dan şoke eden Henry Onyekuru yanıtı! Planlar alt üst oldu (GS haberi)

MONACO'DAN BEKLENMEYEN TAVIR
Milliyet'in haberine göre; Daha önce iki kez oyuncuyu Galatasaray'a kiralayan ve son kontrata satın alma opsiyonu koyduran Monaco, sarı-kırmızılıların yine kapıyı çalması karşısında bu kez aynı davranmadı.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'a Monaco'dan şoke eden Henry Onyekuru yanıtı! Planlar alt üst oldu (GS haberi)

İNSİYATİF FRANSIZLARDA
Fransız yetkililer, 2024'e kadar sözleşmesi bulunan Onyekuru'yu 3. kez kiralayabileceklerini ancak bu sefer satın alma opsiyonunda inisiyatifin sadece kendilerinde olmasını şart koştu.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'a Monaco'dan şoke eden Henry Onyekuru yanıtı! Planlar alt üst oldu (GS haberi)

PLAN ZORA GİRDİ
Galatasaray'da Henry Onyekuru planı zora girdi. Monaco'nun ortaya koyduğu şartlar, sarı-kırmızılılar açısından kabul edilebilir görünmedi.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'a Monaco'dan şoke eden Henry Onyekuru yanıtı! Planlar alt üst oldu (GS haberi)

MONACO'YA BAĞLI
Böylece Monaco yine belirlenecek bedel çerçevesinde Onyekuru'yu isterse Galatasaray'a satacak ya da daha iyi bir teklif alması halinde başka bir takıma verebilecek.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'a Monaco'dan şoke eden Henry Onyekuru yanıtı! Planlar alt üst oldu (GS haberi)

TRANSFER ZORA GİRDİ
Monaco'nun bu koşulu sonrasında yeniden transferinin zora girdiği hatta sarı-kırmızılıların bu işe artık "olmaz" diye baktıkları öğrenildi.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'a Monaco'dan şoke eden Henry Onyekuru yanıtı! Planlar alt üst oldu (GS haberi)

14 MAÇTA 5 GOL
Geçen sezonun devre arasında Galatasaray'a katılan Onyekuru, 14 maçta forma giydi, 5 gol attı, 4 asist yaptı.

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