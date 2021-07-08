Son dakika spor haberi: Galatasaray'a Monaco'dan şoke eden Henry Onyekuru yanıtı! Planlar alt üst oldu (GS haberi)

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in listesinde olan yıldız futbolcular için çalışmalar son hızıyla devam ediyor. Burak Elmas ve yönetimi tecrübeli teknik adamın hazırladığı rapordaki isimlere öncelik vermiş durumda.
İç ve dış transferde yoğun bir gündemi bulunan Galatasaray önce Emre Akbaba ardından Arda Turan ile nikah tazelendi. Emre Akbaba'nın sözleşmesi 2, Arda Turan'ın ise sözleşmesi 1 yıl daha uzatıldı.
GEDSON GÜNDEMDE
Benfica'da Avrupa'nın en heyecan verici genç yetenekleri arasına girdikten sonra gittiği Tottenham'da beklentileri karşılayamayan Gedson, geçen sezonun ortasında geldiği Galatasaray'da da ilk başta zorlandı.