Son dakika spor haberi: Galatasaray'a Monaco'dan şoke eden Henry Onyekuru yanıtı! Planlar alt üst oldu (GS haberi)

Ligin son bölümünde temposunu artıran ve futboluyla Fatih Terim'in değişmezleri arasına giren Gedson, attığı paslarla taraftarı da coşturdu. Galatasaray formasıyla geçen sezon 18 maça çıkan Gedson Fernandes, 1 gol atıp 3 asist yaptı. Aslan Gedson'u yeniden kiralamak istiyor.

TRANSFER İÇİN GİRİŞİM

11 Haziran'a kadar 4 milyon 350 bin Euro'luk satın alma opsiyonu elinde bulunan Galatasaray bunu kullanmadı ve Nijeryalı oyuncunun bonservisini almadı. Ancak Cim-Bom, buna rağmen Onyekuru'yu yeniden kiralamak için girişimde bulundu.