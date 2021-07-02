Haberler Galatasaray Galatasaray'a Marcao şoku! Yönetime flaş talep

Galatasaray'a Marcao şoku! Yönetime flaş talep

Galatasaray'da son dakika haberi... Sarı kırmızılıların savunmacısı, kısa süre önce kulübüyle yeni sözleşme imzalamıştı. Aradan geçen zamanın ardından Marcao'nun menajeri, Galatasaray'ın kapısını sürpriz bir taleple çaldı. Buna göre yıldız futbolcu, Cimbom'dan zam talep etti. İşte detaylar... | GS haberleri

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 02 Temmuz 2021 Cuma 06:50
Galatasaray'a Marcao şoku! Yönetime flaş talep

Msutafa Cengiz yönetimi, süresi dolmadan Marcao'nun sözleşmesini uzattı. Brezilyalı oyuncunun maaşı gelecek sezondan başlamak üzere artırıldı. KAP'a gönderilen resmi sözleşmeye göre Marcao 2022-23'te 1.3 milyon euro, 2023-24'te ise 1.4 milyon euro sabit transfer ücret alacak.

Ancak Marcao'nun menajeri yönetime bir kez daha başvurdu. 2021-22 sezonunda 900 bin euro alacak oyuncusunun maaşında iyileştirme yapılmasını talep etti. Bunu çok da beklemeyen Galatasaray yönetimi, "Anlaşma yapılmış. Sözleşmesindeki rakamı alacak" yanıtı verdi.

SON DAKİKA