Galatasaray'ın transfer hedefini İtalyanlar yazdı! Sağ beke Stryger Larsen...

Yaz transfer sezonunu oldukça hareketli geçiren Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, yapılacak takviyeler için listesine başkan Burak Elmas'a iletirken, sarı kırmızılılarda yoğun bir transfer çalışması yapılıyor.
Geçtiğimiz ocak ayında Omar'ın talihsiz sakatlığı sonrası Yedlin'i sağ bek pozisyonu için transfer eden Cimbom, mevcut bölge için bir isimle daha ilgileniyor.
İtalyan basınında yer alan habere göre Galatasaray, şu anda EURO 2020'de Danimarka Milli Takımı'nda görev alan Stryger Larsen ile ilgileniyor.