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Galatasaray'ın transfer hedefini İtalyanlar yazdı! Sağ beke Stryger Larsen...

Galatasaray'da son dakika transfer haberi... Sarı kırmzılılar, yeni başkan Burak Elmas yönetiminde ve Fatih Terim'in direktifleri doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdürüyor. Omar Elabdellaoi'nin talihsiz sakatlığının ardından Yedlin'i kadrosuna katan Cimbom, yeni sezon öncesi bir sağ bek transferi daha yapmaya hazırlanıyor. İtalyan medyasında yer alan bilgilere göre Aslan, bu pozisyon için Stryger Larsen ile ilgileniyor. İşte detaylar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER) | GS haberleri

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 01 Temmuz 2021 Perşembe 19:08 Güncelleme Tarihi: 01 Temmuz 2021 Perşembe 20:08
Galatasaray'ın transfer hedefini İtalyanlar yazdı! Sağ beke Stryger Larsen...

Yaz transfer sezonunu oldukça hareketli geçiren Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, yapılacak takviyeler için listesine başkan Burak Elmas'a iletirken, sarı kırmızılılarda yoğun bir transfer çalışması yapılıyor.

Galatasaray'ın transfer hedefini İtalyanlar yazdı! Sağ beke Stryger Larsen...

Geçtiğimiz ocak ayında Omar'ın talihsiz sakatlığı sonrası Yedlin'i sağ bek pozisyonu için transfer eden Cimbom, mevcut bölge için bir isimle daha ilgileniyor.

Galatasaray'ın transfer hedefini İtalyanlar yazdı! Sağ beke Stryger Larsen...

İtalyan basınında yer alan habere göre Galatasaray, şu anda EURO 2020'de Danimarka Milli Takımı'nda görev alan Stryger Larsen ile ilgileniyor.

Galatasaray'ın transfer hedefini İtalyanlar yazdı! Sağ beke Stryger Larsen...

JENS STRYGER LARSEN KİMDİR?
21 Şubat 1991'de Danimarka'nın Sakskøbing şehrinde dünyaya gelen Jens Stryger Larsen, sağ bek pozisyonunda forma giyiyor.

Galatasaray'ın transfer hedefini İtalyanlar yazdı! Sağ beke Stryger Larsen...

Kariyerine Bröndby'de başlayan Jens Stryger Larsen, daha sonra FC Nordsjaelland, Austria Wien ve Udinese oynadı.

Galatasaray'ın transfer hedefini İtalyanlar yazdı! Sağ beke Stryger Larsen...

Larsen, kariyerinde çıktığı 368 maçta 17 gol üretirken, 23 asist yaptı. Tecrübeli futbolcu, ilk kez 31 Ağustos 2016 tarihinde sırtına geçirdiği Danimarka Milli Takım formasıyla toplam 30 maça çıktı ve 2 asist üretti.

Galatasaray'ın transfer hedefini İtalyanlar yazdı! Sağ beke Stryger Larsen...

SAVUNMANIN HER BÖLGESİNDE OYNAYABİLİYOR
Jens Stryger Larsen'in en önemli özelliği de savunmanın her bölgesinde oynayabilmesi. Tecrübeli futbolcu, sağ bek pozisyonu dahil olmak üzere stoper ve sol bekte de oynayabiliyor.

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