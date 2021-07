Galatasaray'ın transfer hedefini İtalyanlar yazdı! Sağ beke Stryger Larsen...

SAVUNMANIN HER BÖLGESİNDE OYNAYABİLİYOR

Jens Stryger Larsen'in en önemli özelliği de savunmanın her bölgesinde oynayabilmesi. Tecrübeli futbolcu, sağ bek pozisyonu dahil olmak üzere stoper ve sol bekte de oynayabiliyor.