Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, dün yaptığı toplantıda 2021-2022 sezonunda oynanacak müsabakalarda, stadyum kapasitelerinin yüzde 50'si oranında seyirci alınmasına karar verdi. Taraftarlar uzun süredir hasret kaldıkları stadyumlara yeni sezonda kavuşacak.



Galatasaray da sosyal medya hesabından taraftarları için paylaşım yaptı. Taraftarların maçta tezahürat yaptığı videoyu paylaşan sarı-kırmızılılar, "Büyük Galatasaray Taraftarı! Yeniden buluşmamıza çok az kaldı! O güne kadar tedbirlere uymaya devam" notunu ekledi.