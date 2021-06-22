Haberler Galatasaray Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da sol bek için 3 sürpriz aday! Saracchi'nin yerine... (GS spor haberi)

Son dakika transfer haberi: 'da sol bek için 3 sürpriz aday! Saracchi'nin yerine... (GS spor haberi)

Son dakika transfer haberi: Spor Toto Süper Lig'de gelecek sezon için transfer çalışmalarına devam eden 'da flaş gelişmeleri yaşanıyor... Sarı kırmızılılar, kiralık sözleşmesi biten Marcelo Saracchi için arayışlarını sürdürürken, gündeme 3 sürpriz aday geldi. Cimbom, Saracchi'nin boşluğunu o oyunculardan biriyle dolduracak. İşte o isimler ve tüm detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 22 Haziran 2021 Salı 06:50
Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da sol bek için 3 sürpriz aday! Saracchi'nin yerine... (GS spor haberi)

'da kiralık anlaşması biten Saracchi'nin yerinin doldurulması için arayışlar başlandı. Uruguaylı sol bek gibi, genç, potansiyeli olan, gelişime açık bir bek alınacak. Galatasaray'ın önceliği yeni alınacak beki bonservisiyle kadroya katmak.

İlk etapta (), () ve () için hızlı bir araştırma yapılacak. Makul bir bonservis bedeli ile alınma ihtimali ortaya çıkarsa üç oyuncudan birisi kadroya katılacak.

GIUSEPPE PEZZELLA

Giuseppe Pezzella - Oyuncu profili 20/21 | Transfermarkt

SANTIAGO ARZAMENDIA

Santiago Arzamendia - Oyuncu profili 2021 | Transfermarkt

SERGIO AKIEME

Sergio Akieme - Oyuncu profili 20/21 | Transfermarkt

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