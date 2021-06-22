Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da sol bek için 3 sürpriz aday! Saracchi'nin yerine... (GS spor haberi)

Galatasaray'da kiralık anlaşması biten Saracchi'nin yerinin doldurulması için arayışlar başlandı. Uruguaylı sol bek gibi, genç, potansiyeli olan, gelişime açık bir bek alınacak. Galatasaray'ın önceliği yeni alınacak beki bonservisiyle kadroya katmak.

İlk etapta Giuseppe Pezzella (Parma), Santiago Arzamendia (Cerro Porteno) ve Sergio Akieme (Barcelona) için hızlı bir araştırma yapılacak. Makul bir bonservis bedeli ile alınma ihtimali ortaya çıkarsa üç oyuncudan birisi kadroya katılacak.

GIUSEPPE PEZZELLA

SANTIAGO ARZAMENDIA

SERGIO AKIEME