Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da 10 günde 10 imza! Yönetim hızlı başladı (GS spor haberi)

MONACO İLE GÖRÜŞÜLECEK



Burak Elmas, Fatih Terim'in isteği ile Henry Onyekuru'nun transferini bitirmeye karar verdi. Nijeryalı futbolcunun, 4.3 milyon euro'luk satın alma hakkının 11 Haziran'da sona ermesi nedeni ile Fransız ekibi Monaco'yla bir kez daha masaya oturulacak.

"Kariyerime Galatasaray'da devam etmek istiyorum" restini çeken 24 yaşındaki Onyekuru'nun bonservisi alınmaya çalışacak. Monaco'ya kulübün içinde bulunduğu şartlar anlatılacak ve transferin gerçekleşebilmesi için bonserviste indirim talep edilecek.