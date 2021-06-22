Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da 10 günde 10 imza! Yönetim hızlı başladı (GS spor haberi)

Burak Elmas'ın seçilmesi, Fatih Terim'le yola devam edilmesi kararının alınmasının ardından transfer için kollar sıvandı.
Burak Elmas'ın seçilmesi, Fatih Terim'le yola devam edilmesi kararının alınmasının ardından transfer için kollar sıvandı.
Elmas yönetimi hızlı, aktif ve sonuç odaklı çalışmalar yapacak. Yapılan acil eylem planı kapsamında, Fatih Terim başta olmak üzere 10 gün içinde 10 imza attırılacak.
Önce Terim'le 3 yıllık sözleşme imzalanacak. Ardından Arda, Donk ve Emre Akbaba ile sözleşme yenilenecek. Onyekuru'nun bonservisi alınacak. Halil ve Gedson yeniden kadroya katılmaya çalışılacak. Sol bek, 8 numara ve 10 numara da ay sonuna kadar bitirilecek.
MONACO İLE GÖRÜŞÜLECEK
Burak Elmas, Fatih Terim'in isteği ile Henry Onyekuru'nun transferini bitirmeye karar verdi. Nijeryalı futbolcunun, 4.3 milyon euro'luk satın alma hakkının 11 Haziran'da sona ermesi nedeni ile Fransız ekibi Monaco'yla bir kez daha masaya oturulacak.
"Kariyerime Galatasaray'da devam etmek istiyorum" restini çeken 24 yaşındaki Onyekuru'nun bonservisi alınmaya çalışacak. Monaco'ya kulübün içinde bulunduğu şartlar anlatılacak ve transferin gerçekleşebilmesi için bonserviste indirim talep edilecek.
G.SARAY SEVGİSİ BAŞKA
Üç sezondur kiralık olarak gelen Henry Onyekuru'nun dördüncü kez Galatasaray'a dönmesi an meselesi… Galatasaray sevgisiyle tanınan genç futbolcu, geçen sezon sarı-kırmızılı forma altında 14 maça çıkmış, 5 gol, 4 asistlik performans sergilememişti.