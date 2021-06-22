Haberler Galatasaray Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da 10 günde 10 imza! Yönetim hızlı başladı (GS spor haberi)

Son dakika transfer haberi: 'da 10 günde 10 imza! Yönetim hızlı başladı ()

Son dakika transfer haberi: 'de gelecek sezon için şampiyon kadroyu kurmak isteyen 'da flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor... 38. başkan 'ın seçilmesiyle, teknik direktör ile devam kararı alındı ve transfer çalışmaları hızlandı. Yeni yönetim çalışmalarını son sürat devam ettirirken, 10 günde 10 imza attırmayı hedefliyor. İşte o isimler ve tüm detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri ()

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 22 Haziran 2021 Salı 06:50
Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da 10 günde 10 imza! Yönetim hızlı başladı (GS spor haberi)

'ın seçilmesi, 'le yola devam edilmesi kararının alınmasının ardından transfer için kollar sıvandı.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da 10 günde 10 imza! Yönetim hızlı başladı (GS spor haberi)

Elmas yönetimi hızlı, aktif ve sonuç odaklı çalışmalar yapacak. Yapılan acil eylem planı kapsamında, başta olmak üzere 10 gün içinde 10 imza attırılacak.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da 10 günde 10 imza! Yönetim hızlı başladı (GS spor haberi)

Önce Terim'le 3 yıllık sözleşme imzalanacak. Ardından Arda, Donk ve Emre Akbaba ile sözleşme yenilenecek. Onyekuru'nun bonservisi alınacak. Halil ve Gedson yeniden kadroya katılmaya çalışılacak. Sol bek, 8 numara ve 10 numara da ay sonuna kadar bitirilecek.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da 10 günde 10 imza! Yönetim hızlı başladı (GS spor haberi)

MONACO İLE GÖRÜŞÜLECEK

, 'in isteği ile Henry Onyekuru'nun transferini bitirmeye karar verdi. Nijeryalı futbolcunun, 4.3 milyon euro'luk satın alma hakkının 11 Haziran'da sona ermesi nedeni ile Fransız ekibi Monaco'yla bir kez daha masaya oturulacak.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da 10 günde 10 imza! Yönetim hızlı başladı (GS spor haberi)

"Kariyerime 'da devam etmek istiyorum" restini çeken 24 yaşındaki Onyekuru'nun bonservisi alınmaya çalışacak. Monaco'ya kulübün içinde bulunduğu şartlar anlatılacak ve transferin gerçekleşebilmesi için bonserviste indirim talep edilecek.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da 10 günde 10 imza! Yönetim hızlı başladı (GS spor haberi)

G.SARAY SEVGİSİ BAŞKA

Üç sezondur kiralık olarak gelen Henry Onyekuru'nun dördüncü kez 'a dönmesi an meselesi… Galatasaray sevgisiyle tanınan genç futbolcu, geçen sezon sarı-kırmızılı forma altında 14 maça çıkmış, 5 gol, 4 asistlik performans sergilememişti.

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