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Kaptana emanet

G.Saray Kulübü, sarı-kırmızılı takımın, Pazartesi günü Florya Metin Oktay Tesisleri’nde bir araya geleceğini duyurdu. Teknik direktör ’le devam edilmemesi nedeniyle takımın başına ‘kimin geçeceği’ merak konusu olurken yapılan açıklamada, “Antrenörümüz yönetiminde hazırlıklar başlayacak” ifadesi kullanıldı. Geçtiğimiz sezon futbolculuk kariyerini noktalayan ve Terim’in teknik heyetinde yer alan Selçuk, seçim sonrası teknik direktör belirlenene kadar tek sorumlu olacak.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 11 Haziran 2021 Cuma 06:50
Kaptana emanet
G.Saray Kulübü, sarı-kırmızılı takımın, Pazartesi günü Florya Metin Oktay Tesisleri'nde bir araya geleceğini duyurdu. Teknik direktör 'le devam edilmemesi nedeniyle takımın başına 'kimin geçeceği' merak konusu olurken yapılan açıklamada, "Antrenörümüz yönetiminde hazırlıklar başlayacak" ifadesi kullanıldı. Geçtiğimiz sezon futbolculuk kariyerini noktalayan ve Terim'in teknik heyetinde yer alan Selçuk, seçim sonrası teknik direktör belirlenene kadar tek sorumlu olacak.
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