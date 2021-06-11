Kaptana emanet

G.Saray Kulübü, sarı-kırmızılı takımın, Pazartesi günü Florya Metin Oktay Tesisleri’nde bir araya geleceğini duyurdu. Teknik direktör Fatih Terim’le devam edilmemesi nedeniyle takımın başına ‘kimin geçeceği’ merak konusu olurken yapılan açıklamada, “Antrenörümüz Selçuk İnan yönetiminde hazırlıklar başlayacak” ifadesi kullanıldı. Geçtiğimiz sezon futbolculuk kariyerini noktalayan ve Terim’in teknik heyetinde yer alan Selçuk, seçim sonrası teknik direktör belirlenene kadar tek sorumlu olacak.
G.Saray Kulübü, sarı-kırmızılı takımın, Pazartesi günü Florya Metin Oktay Tesisleri'nde bir araya geleceğini duyurdu. Teknik direktör Fatih Terim'le devam edilmemesi nedeniyle takımın başına 'kimin geçeceği' merak konusu olurken yapılan açıklamada, "Antrenörümüz Selçuk İnan yönetiminde hazırlıklar başlayacak" ifadesi kullanıldı. Geçtiğimiz sezon futbolculuk kariyerini noktalayan ve Terim'in teknik heyetinde yer alan Selçuk, seçim sonrası teknik direktör belirlenene kadar tek sorumlu olacak.