Son dakika spor haberi: Galatasaray Başkan adayı İbrahim Özdemir'den bomba sözler! "Falcao transferi Galatasaray'a ihanettir"

Galatasaray Başkan adaylarından İbrahim Özdemir, Akşam'a açıklamalarda bulundu. Özdemir "Geçmiş dönemlerde hovardaca harcanan transfer paraları var. Ne bir plan var ne de bir program. Galatasaray'ın geleceğini oluşturacak, genç ve yetenekli transferlere ihtiyacı vardır. Bu transfer hovardalığından, bu politikadan vazgeçilmesi gerekiyor.

"YETER ARTIK' DİYORUZ"

Falcao'yu sakat sakat getirip paraları hovardaca harcamak çok anlamsız. 3 yılda 10 maç oynamamış bir futbolcuya verilen bu 20 milyon euronun hesabını birileri vermeli. Bu Galatasaray'a ihanet değil de nedir! Galatasaray'ı sevmek midir? Gomis'i 500 bin euro yüzünden sattık. Hem yıllardır kulübü bu şekilde yöneteceksiniz hem de 'Ben yine geliyorum' diyeceksiniz. Yeter artık, diyoruz.