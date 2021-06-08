Son dakika spor haberi: Galatasaray Başkan adayı İbrahim Özdemir'den bomba sözler! "Falcao transferi Galatasaray'a ihanettir"

Galatasaray Başkan adaylarından İbrahim Özdemir, Akşam'a açıklamalarda bulundu. Özdemir "Geçmiş dönemlerde hovardaca harcanan transfer paraları var. Ne bir plan var ne de bir program. Galatasaray'ın geleceğini oluşturacak, genç ve yetenekli transferlere ihtiyacı vardır. Bu transfer hovardalığından, bu politikadan vazgeçilmesi gerekiyor.
"YETER ARTIK' DİYORUZ"
Falcao'yu sakat sakat getirip paraları hovardaca harcamak çok anlamsız. 3 yılda 10 maç oynamamış bir futbolcuya verilen bu 20 milyon euronun hesabını birileri vermeli. Bu Galatasaray'a ihanet değil de nedir! Galatasaray'ı sevmek midir? Gomis'i 500 bin euro yüzünden sattık. Hem yıllardır kulübü bu şekilde yöneteceksiniz hem de 'Ben yine geliyorum' diyeceksiniz. Yeter artık, diyoruz.
"10'DA BİRİNE ŞUBELER KURULUR"
Biz ne şan ne şöhret ne de herhangi bir işimizi yapalım diye burada değiliz. Galatasaray başkanlığı bir kartvizit makamı değildir. Falcao'nun alacağı ücretin 10'da birine bütün amatör branşları dizayn edebilirsiniz. Bu çok zor değil. Yeter ki bu iradeyi gösterin. Tüm amatör branşlara büyük yatırımlar yapacağız. Basketbol ve voleybolumuzu işin ehli arkadaşlarımızla götüreceğiz."
"TERİM SEÇİM MALZEMESİ YAPILIYOR"
"Galatasaray'da Fatih Terim seçim malzemesi yapılıyor mu?" sorusuna İbrahim Özdemir şu yanıtı verdi: "Fatih Terim'in seçim malzemesi yapıldığını kesinlikle düşünüyorum. Fatih Terim bu işin dışında tutulmalı. Hoca çalışmak isterse ve yönetimlerle şartlar konusunda uzlaşırsa devam eder. Fatih Terim 'Bıraktım, yönetici olmak istiyorum' derse de hakkıdır. Hocayı polemiğin içine çekerek, onun adına oy devşirme gibi bir olayı hâlâ sürdürmek yanlıştır. Ben dahil hiç kimse Galatasaray'dan büyük değildir. En büyük Galatasaray'dır. Galatasaray her zaman en iyi hocayla çalışır."
"SATILMA KONUSU KORKUTUCU"
"Satılma konusu gündeme gelince üzülüyorum. Galatasaray'ın satılması kadar Galatasaraylılara korkutucu gelecek başka bir şey düşünemiyorum. Sportif AŞ'yi satmak Galatasaray'ı ortadan kaldırmak demektir. Buna tamamen karşıyız."