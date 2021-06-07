"Panik içindeler"

Son dönemde başkan adaylarının açıklamaları sertleşirken karşılıklı suçlamalarda arka arkaya gelmeye başladı. Adaylardan Burak Elmas, ne olursa olsun tavırlarında bir değişiklik olmayacağını söyledi. Seçim sürecini Galatasaray değerlerine uygun bir şekilde sürdürdüklerini belirten Elmas, "Galatasaray dışında hiçbir önceliğimiz olmadan çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu tavrımızı ne bugün ne de gelecekte değiştirmeyeceğiz" dedi.

Elmas sözlerini şöyle sürdürdü: Maalesef bazı kesimlerin hizmet yarışını bu seviyede götüremeyeceklerinin paniğinden olsa gerek, kişilik suikastlarıyla, mesnetsiz, haksız ve zeminsiz iddialarla, seviyeyi başka bir düzeye çekmeye çalıştıklarının farkındayız. Fakat biz aslolan Galatasaray'dır ilkesiyle davranmaya devam edeceğiz. Bir seçimi kazanmak için değil, Galatasaray'ı aydınlık bir geleceğe taşımak adına yola çıktığımızı unutmayacağız.

GERİLİM ARTIYOR

19 Haziran'da yapılacak genel kurul öncesi gerilim yükselirken Yiğit Şardan, "Fatih Terim'in paçasına tutunup başkanlığa yürümek istiyorlar" demiş, Işın Çelebi adaylıktan çekilmeden önce, "Adayların bir kısmına bakın, çoğunluğun işi yok. İşsiz, güçsüz, iflas etmiş arkadaşlar" ifadesini kullanmıştı. Eşref Hamamcıoğlu ise birleşme toplantısından sonuç çıkmaması konusunda, "Burak bey (Elmas) kabul etmedi. Çok da saygılı davranmadı" diye konuştu.

ADAYLAR BUGÜN RENK SEÇECEK

G.Saray iyiden iyiye kongre havasına girdi. Başkan adayları çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürürken bugün de seçimde kullanılacak renkler belirlenecek. Türk Telekom Stadı'nda yapılacak renk seçimine başkan adaylarının katılması bekleniyor. Böylece adaylar ilk kez bir araya gelmiş olacak. Her kura öncesinde olduğu gibi uğurlu sayılan 'kırmızı' rengi kimin seçeceği de merak konusu...