Haberler Galatasaray Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan Romdhane harekatı!

Son dakika transfer haberi: 'dan Romdhane harekatı!

'da önümüzdeki sezonun kadro yapılanma çalışmaları son sürat devam ediyor. Transferde gelecek vaat eden isimlere ayrı bir önem veren sarı-kırmızılılar, orta saha mevkisine sürpriz bir ismi gündemine aldı. , 21 yaşındaki Tunuslu Mohamed Ali Ben Romdhane'nin peşine düştü. 'i 'da bulan scout ekibi 21 yaşındaki Romdhane için yönetime olumlu rapor verdi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 05 Haziran 2021 Cumartesi 06:50
Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan Romdhane harekatı!

Seçim süreci nedeniyle transfer çalışmalarında ağır ilerleyen 'dan flaş bir hamle geldi. Sarı-Kırmızılılar'ın 'de forma giyen Mohamed Ali Ben Romdhane için harekeke geçtiği öğrenildi. Geçtiğimiz sezon 'in transferinde başrol oynayan scout ekibinin bu kez Tunuslu yıldızı önerdiği belirlendi.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan Romdhane harekatı!

8 VE 6 NUMARADA GÖREV YAPIYOR
'in haberine göre yönetimin 21 yaşındaki Ben Romdhane'nin transferine onay verdiği ve hemen ile temasa geçildiği öğrenildi. ve pozisyonlarında oynayabilen genç futbolcu, 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan Romdhane harekatı!

32 MAÇTA 10 GOLE İMZASINI ATTI
4 kez formasını giyen Ben Romdhane geçen sezon 32 maçta 10 gol ve 3 asistlik performans sergiledi. Transfermarkt'a göre piyasa değeri 700 bin Euro olan Tunuslu futbolcu çok önemli bir yıldız adayı olarak gösteriliyor. Ben Romdhane ile kulüplerinin de ilgilendiği öğrenildi.

SON DAKİKA