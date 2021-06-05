Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan Romdhane harekatı!

Seçim süreci nedeniyle transfer çalışmalarında ağır ilerleyen Galatasaray'dan flaş bir hamle geldi. Sarı-Kırmızılılar'ın Esperance'de forma giyen Mohamed Ali Ben Romdhane için harekeke geçtiği öğrenildi. Geçtiğimiz sezon Mostafa Mohamed'in transferinde başrol oynayan scout ekibinin bu kez Tunuslu yıldızı önerdiği belirlendi.

8 VE 6 NUMARADA GÖREV YAPIYOR

Takvim'in haberine göre yönetimin 21 yaşındaki Ben Romdhane'nin transferine onay verdiği ve hemen Esperance ile temasa geçildiği öğrenildi. 8 numara ve 6 numara pozisyonlarında oynayabilen genç futbolcu, 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.