Haberler Galatasaray İyi ki Galatasaray'ı seçmişiz

İyi ki 'ı seçmişiz

Galatasaraylı Kerem Aktürkoğlu'nun babası Ömer Faruk Aktürkoğlu, "Haftada 5 gün 'a idmana geliyorduk. projesi bizi etkilemişti. En doğru kararı vermişiz” dedi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Mayıs 2021 Cuma 06:50
İyi ki Galatasaray'ı seçmişiz

İki sezon önce 3. Lig ekibi 'da top koşturduktan sonra 'a imza atan Kerem Aktürkoğlu, milli takıma seçildi. Kerem'in başarı öyküsünde büyük rol oynayan Babası Ömer Faruk Aktürkoğlu açıklamalarda bulundu. altyapısında olduğu dönemde haftanın 5 günü 'ten 'a idmana getirdiğini söyleyen Baba Aktürkoğlu, "Kerem 'Baba beni desteklemeni istiyorum' demişti" dedi.

'da gösterdiği performansın ardından 13 kulübünden teklif aldıklarını kaydeden Baba Aktürkoğlu, "Galatasaray devreye girdi. Hedefimizi ifade ettik. hocanın düşünceleri bizi memnun etti. Kerem'in gelişimini gerektirecek çalışmalara ihtiyacı vardı. Bu mücadelenin sonunda da Kerem formayı kaptı ve şu anda da çok iyi gidiyor. Doğru bir seçim yaptık. Her şeyden çok memnunuz" diye konuştu.

BAŞAKŞEHİR'İN PLANI YOKTU
Kerem'in futbola Gölcük'te başladığını belirten Aktürkoğlu, "3 yıl oynadı sonra 'a geçti. Burada 82 maçta her yaş kategorisinde forma giydi. Başakşehir'e transfer oldu ardından profesyonel imza attı. Ama planları yoktu. 'da kiralık oynadı. Yetiştirme bedeli başka kulüpler için sorun oluyordu. Bu yüzden 2 yıl 3. Lig'de oynadı" dedi.

YÜZLERCE GENÇ TOPÇU VAR
Ömer Faruk Aktürkoğlu, Türk futbolcular arasında çok yetenekli isimlerin olduğunun altını çizdi: "Türk futbolunda Kerem gibi yüzlerce futbolcu var ancak doğru hoca, doğru kulüp, doğru şartlar bunlar çok önemli. Aile de çok önemli. Çoğu ailenin imkanı yok. Bizim imkanımız vardı çok şükür yoksa Kerem futboldan da dönebilirdi.

SON DAKİKA