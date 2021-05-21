İyi ki Galatasaray'ı seçmişiz

İki sezon önce 3. Lig ekibi Erzincanspor'da top koşturduktan sonra Galatasaray'a imza atan Kerem Aktürkoğlu, milli takıma seçildi. Kerem'in başarı öyküsünde büyük rol oynayan Babası Ömer Faruk Aktürkoğlu açıklamalarda bulundu. Başakşehir altyapısında olduğu dönemde haftanın 5 günü Kocaeli Gölcük'ten İstanbul'a idmana getirdiğini söyleyen Baba Aktürkoğlu, "Kerem 'Baba beni desteklemeni istiyorum' demişti" dedi.



Erzincan'da gösterdiği performansın ardından 13 Süper Lig kulübünden teklif aldıklarını kaydeden Baba Aktürkoğlu, "Galatasaray devreye girdi. Hedefimizi ifade ettik. Fatih Terim hocanın düşünceleri bizi memnun etti. Kerem'in gelişimini gerektirecek çalışmalara ihtiyacı vardı. Bu mücadelenin sonunda da Kerem formayı kaptı ve şu anda da çok iyi gidiyor. Doğru bir seçim yaptık. Her şeyden çok memnunuz" diye konuştu.

BAŞAKŞEHİR'İN PLANI YOKTU

Kerem'in futbola Gölcük'te başladığını belirten Aktürkoğlu, "3 yıl oynadı sonra Hisareynspor'a geçti. Burada 82 maçta her yaş kategorisinde forma giydi. Başakşehir'e transfer oldu ardından profesyonel imza attı. Ama planları yoktu. Bodrum'da kiralık oynadı. Yetiştirme bedeli başka kulüpler için sorun oluyordu. Bu yüzden 2 yıl 3. Lig'de oynadı" dedi.

YÜZLERCE GENÇ TOPÇU VAR

Ömer Faruk Aktürkoğlu, Türk futbolcular arasında çok yetenekli isimlerin olduğunun altını çizdi: "Türk futbolunda Kerem gibi yüzlerce futbolcu var ancak doğru hoca, doğru kulüp, doğru şartlar bunlar çok önemli. Aile de çok önemli. Çoğu ailenin imkanı yok. Bizim imkanımız vardı çok şükür yoksa Kerem futboldan da dönebilirdi.