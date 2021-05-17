Yaprak dökümü

Süper Lig'in tamamlanmasıyla Galatasaray'da tam 12 futbolcu boşa çıktı. Kiralık futbolculardan Gedson Benfica'ya, Etebo Stoke City'ye, Saracchi Leipzig'e, Halil ise Brentford'a döndü. 11 Haziran'a kadar 4.35 milyon euro ödenmezse Onyekuru da Galatasaray'dan kopacak. AYRICA Arda, Donk, Ömer Bayram, Şener, Emre Taşdemir, Linnes ve Emre Akbaba ise 31 Mayıs'a kadar kendilerine sözleşme önerilmezse serbest kalacak. Seçimin en erken haziran sonunda yapılma ihtimali bulunurken Mustafa Cengiz yönetiminin nasıl bir yol izleyeceği merak ediliyor.

DÖNÜYORLAR

Çeşitli takımlarda kiralık olarak forma giyen Diagne, Yunus, Jimmy, Sekidika, Emin Bayram, Ali Yavuz Kol ve İsmail Çipe ise yeni bir talip çıkmazsa yeniden takıma katılacak.