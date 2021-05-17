Haberler Galatasaray Yaprak dökümü

Yaprak dökümü

Seçimin belirsizliği nedeniyle beş kiralık futbolcu, bir bir ülkelerine döndü. Yedi oyuncunun sözleşmesi ise sona erdi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Mayıs 2021 Pazartesi 06:50
Yaprak dökümü

'in tamamlanmasıyla Galatasaray'da tam 12 futbolcu boşa çıktı. Kiralık futbolculardan Gedson Benfica'ya, Etebo Stoke City'ye, 'e, Halil ise Brentford'a döndü. 11 Haziran'a kadar 4.35 milyon euro ödenmezse Onyekuru da Galatasaray'dan kopacak. AYRICA , , , , , ve Emre Akbaba ise 31 Mayıs'a kadar kendilerine sözleşme önerilmezse serbest kalacak. Seçimin en erken haziran sonunda yapılma ihtimali bulunurken Mustafa Cengiz yönetiminin nasıl bir yol izleyeceği merak ediliyor.

DÖNÜYORLAR
Çeşitli takımlarda kiralık olarak forma giyen Diagne, Yunus, Jimmy, Sekidika, Emin Bayram, Ali Yavuz Kol ve İsmail Çipe ise yeni bir talip çıkmazsa yeniden takıma katılacak.

SON DAKİKA