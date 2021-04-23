Haberler Galatasaray Galatasaray'da Trabzonspor maçı sonrası ayrılık kararı çıktı! Fatih Terim'in o hamlesi...

'da maçı sonrası ayrılık kararı çıktı! 'in o hamlesi...

'da son dakika haberi... Sarı kırmızılılar, 'in 36. haftasında evinde ile berabere kalırken, şampiyonluk yolunda kritik bir virajı başarısız atlatmış oldu. Maçın ardından , o ismin üstünü çizdi. Aktarılan bilgilere göre yeni kontrat bekleyen yıldız futbolcu için gelen teklifler değerlendirilecek ve kesinlikle satılacak. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 23 Nisan 2021 Cuma 09:35
Galatasaray'da Trabzonspor maçı sonrası ayrılık kararı çıktı! Fatih Terim'in o hamlesi...

, 'in 36. haftasında 'la 1-1 berabere kalarak şampiyonluk yarışında ağır yara aldı. Sarı-kırmızılılar lider Beşiktaş'ın puan kaybettiği haftada rakibini yakalama şansını kaçırdı.

Galatasaray'da Trabzonspor maçı sonrası ayrılık kararı çıktı! Fatih Terim'in o hamlesi...

TT STADI'NDA 4 MAÇTIR GALİBİYET YOK
Son 4 maçında Türk Telekom Stadyumu'nda galibiyet alamayan sarı-kırmızılılar, liderlik koltuğunda oturan Beşiktaş'ın 6, BAY geçen Fenerbahçe'nin ise 3 puan gerisine düştü.

Galatasaray'da Trabzonspor maçı sonrası ayrılık kararı çıktı! Fatih Terim'in o hamlesi...

PUAN KAYBI HAYAL KIRIKLIĞI YARATTI
'ın puan kaybı sarı-kırmızılı taraftarları hayal kırıklığına uğrattı. Teknik direktör bu sezonun tartışılan isminin biletini kesti.

Galatasaray'da Trabzonspor maçı sonrası ayrılık kararı çıktı! Fatih Terim'in o hamlesi...

8 PUANLIK KAYIPTA BAŞROLDE
Milliyet'in haberine göre Beşiktaş, Konyaspor, Çaykur Rizespor ve son oynanan Trabzon maçlarındaki hatalarıyla 8 puanlık kayıpta direkt başrolde olan Luyindama'nın sezon sonu gönderileceği ifade edildi.

Galatasaray'da Trabzonspor maçı sonrası ayrılık kararı çıktı! Fatih Terim'in o hamlesi...

YENİ SÖZLEŞME YAPILMASI PLANLANIYORDU AMA...
1-1.5 ay önce yeni bir sözleşme ve buna bağlı zam yapılması planlanan Luyindama'nın bireysel yanlışları, süreci bugünlere getirdi.

Galatasaray'da Trabzonspor maçı sonrası ayrılık kararı çıktı! Fatih Terim'in o hamlesi...

VERİLEN ŞANSLARI KÖTÜ KULLANDI
Cezalı Donk'un yokluğunda stoper olarak görev yapan Demokratik Kongolu savunmacı, verilen şansları hep kötü kullandı. Luyindama teknik direktör 'in gelecek sezonki planları arasında yer almıyor.

Galatasaray'da Trabzonspor maçı sonrası ayrılık kararı çıktı! Fatih Terim'in o hamlesi...

DEFANS HATTINDA DEĞİŞİM
Bu nedenle , 27 yaşındaki futbolcuyu sezon sonunda satma kararı aldı. Demokratik Kongolu oyuncu için gelecek teklifler değerlendirilecek ve böylece sarı-kırmızılılar, defans hattında değişime gidecek.

Galatasaray'da Trabzonspor maçı sonrası ayrılık kararı çıktı! Fatih Terim'in o hamlesi...

3+5 MİLYON EURO KARŞILIĞINDA TRANSFER OLMUŞTU
'a 3+5 milyon euro karşılığında Standard Liege'ten transfer olan ve ilerle satılması halinde büyük paralar kazandıracağı söylenen Kongolu futbolcu için düşünülen politika da gerçekleşmeyecek gibi görünüyor.

Galatasaray'da Trabzonspor maçı sonrası ayrılık kararı çıktı! Fatih Terim'in o hamlesi...

DEĞERİ DÜŞTÜ
27 yaşındaki futbolcunun, geçirdiği ağır sakatlığın da etkisiyle performansı düşerken eski tekliflerin de gelmediği öğrenildi. Luyindama'nın, geçen yıl Aston Villa, Everton ve Wolverhampton ile adı geçmişti.

Galatasaray'da Trabzonspor maçı sonrası ayrılık kararı çıktı! Fatih Terim'in o hamlesi...

da Demokratik Kongolu stoperin satışından 15-20 milyon euro bekleniyordu. Ancak Luyindama'nın düşen performansı ile beraber değeri de düştü.

SON DAKİKA