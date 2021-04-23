Galatasaray'da Trabzonspor maçı sonrası ayrılık kararı çıktı! Fatih Terim'in o hamlesi...

DEFANS HATTINDA DEĞİŞİM

Bu nedenle Galatasaray, 27 yaşındaki futbolcuyu sezon sonunda satma kararı aldı. Demokratik Kongolu oyuncu için gelecek teklifler değerlendirilecek ve böylece sarı-kırmızılılar, defans hattında değişime gidecek.

3+5 MİLYON EURO KARŞILIĞINDA TRANSFER OLMUŞTU

Galatasaray'a 3+5 milyon euro karşılığında Standard Liege'ten transfer olan ve ilerle satılması halinde büyük paralar kazandıracağı söylenen Kongolu futbolcu için düşünülen politika da gerçekleşmeyecek gibi görünüyor.