Şampiyonluk yolunda kritik derbi! Galatasaray - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 36. hafta maçında Galatasaray ile Trabzonspor'u kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Galatasaray - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

GALATASARAY - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Galatasaray - Trabzonspor maçı 21 Nisan Çarşamba günü saat 19:00'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

GALATASARAY - TRABZONSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Galatasaray: Muslera, Şener, Luyindama, Marcao, Saracchi, Taylan, Gedson, Emre, Kerem, Feghouli, Halil

Trabzonspor: Uğurcan, Serkan, Edgar, Hugo, Marlon, A.Parmak, Baker, Bakasetas, Ekuban, Nwakaeme, Djaniny

GALATASARAY - TRABZONSPOR MAÇININ VAR HAKEMİ BELLİ OLDU!

131. RANDEVU

Galatasaray ile Trabzonspor, bugüne kadar Süper Lig, Türkiye Kupası, Cumhurbaşkanlığı Kupası, Başbakanlık Kupası, TSYD Kupası ve özel müsabakalar olmak üzere toplam 130 kez mücadele etti. Söz konusu maçlarda sarı-kırmızılılar 59 kez sahadan galip ayrılırken, bordo-mavililer ise 43 defa rakibini mağlup etti. 28 maçta ise taraflar birbirlerine üstünlük sağlayamadı. Geride kalan karşılaşmalarda Aslan 170, Karadeniz ekibi ise 146 kez rakip fileleri havalandırdı. Ligin ilk yarısında Trabzon'da oynanan mücadeleyi Galatasaray 2-0'lık skorla kazandı.

LİGDE 96. MAÇ

İki takım arasında Süper Lig'de oynanan 95 karşılaşmada Galatasaray 42 defa 3 puan sevinci yaşarken, Trabzonspor da 31 kez sahadan galip ayrıldı. 22 maçta ise kazanan çıkmadı. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 123, bordo-mavililer ise 109 gol attı.

FARKLI SKORLAR

Galatasaray, Trabzonspor'a karşı en farklı skorlu galibiyetini 26 Mayıs 2001'de İstanbul'da oynanan Süper Lig maçında 4-0'lık sonuçla aldı. Karadeniz ekibi de 1 Eylül 2018'de Trabzon'daki lig müsabakasında rakibini 4-0 mağlup etti.

METE KALKAVAN YÖNETECEK

Galatasaray ile Trabzonspor arasında mücadeleyi Mete Kalkavan yönetecek. Kalkavan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Süleyman Özay yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Koray Gençerler olacak. İstanbul bölgesi hakemi olan Mete Kalkavan, Süper Lig'de 182 maç yönetti. Bu maçların 88'ini ev sahibi, 50'sini ise deplasman takımları kazandı. 44 maç ise berabere son erdi.

GALATASARAY KALAN MAÇLAR

Trabzonspor, Antalyaspor(D), Konyaspor, Gençlerbirliği(D), Beşiktaş, Denizlispor(D), Yeni Malatyaspor

TRABZONSPOR KALAN MAÇLARI

Galatasaray (D), Karagümrük, Göztepe (D), BAY, Antalyaspor, Konyaspor (D), Gençlerbirliği

NWAKAEME'YE ÖZEL ÖNLEM!

Trabzonspor maçı öncesinde Fatih Terim, bordo mavili ekibin yıldızı Nwakaeme'ye önlem almak adına Şener Özbayraklı ve Feghouli'yi özel hazırladı.