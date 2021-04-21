Haberler Trabzonspor Son dakika spor haberi: Galatasaray-Trabzonspor maçı öncesi dikkat çeken detay! Halil Dervişoğlu ve Uğurcan Çakır...

Son dakika spor haberi: Galatasaray-Trabzonspor maçı öncesi dikkat çeken detay! ve ...

Son dakika spor haberleri... 'in 36. haftasında Galatasaray kritik derbi mücadelesinde sahasında Trabzonspor'u konuk edecek. Bu karşılaşma öncesi sarı-kırmızılı takımın golcüsü ve bordo-mavili takımın başarılı eldiveni 'la ilgili dikkat çeken bir detay ortaya çıktı. İşte ayrıntılar... (GS TS spor haberi)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 21 Nisan 2021 Çarşamba 10:05
Son dakika spor haberi: Galatasaray-Trabzonspor maçı öncesi dikkat çeken detay! Halil Dervişoğlu ve Uğurcan Çakır...

'in 36. haftası derbi heyecanına sahne olacak. Bu karşılaşma öncesi ile 'ın babaları hakkında dikkat çeken bir detay ortaya çıktı. Milliyet'te yer alan haber şöyle:

Biri 'dan 'ya giden , diğeri de yine Karadeniz'de yetişip 'un yolunu tutan ... İkisi de aynı forma için ter dökmüş, Trabzon'da amatör takımda top koşturmuş iki isim... 1985-86 sezonunda 'da birlikte ter döktü. Ancak bugün rakipler! Kendileri olmasa da, oğulları Trabzonspor'dan Uğurcan Çakır ile Galatasaray'dan Halil Dervişoğlu, bugün takımlarının başarısı için ter dökecek. Bu durumu kendi sosyal medya hesabından paylaşan Dervişoğlu, "Aynı takımda beraber oynadık Mustafa Çakır kardeşimle... Şimdi çocuklarımız çarşamba günü karşı karşıya geliyor" diye yazdı. Sürekli haberleşen ve görüşen ikilinin kalbi bugün farklı renkler için atacak.

Trabzonspor'un temel direği Uğurcan Çakır da hem bordo-mavili forma altında hem de milli takımda gösterdiği performansla kulüplerinin gözdesi haline geldi. 34 karşılaşmanın 32'sinde yer bulan başarılı kaleci, oynamadığı maçın birinde sakat, diğerinde de corona virüslü idi. Bu sezon 31 gol yiyen Uğurcan, 12 karşılaşmayı ise gol yemeden tamamladı.

'tan kiralanan Halil, karşısında, ve 'in yokluğunda iyi işler yaparken, bir asiste imza attı, bir de penaltı kazandırdı. Galatasaray Teknik Direktörü Terim'in de, dönse bile bugün Halil'e şans tanıyacağı öğrenildi. 1 maçta ilk 11'de yer bulabilen Halil, 5 karşılaşmada 132 dakika görev yapabildi.

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