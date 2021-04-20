Haberler Galatasaray Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Fatih Terim bilmecesi! Sezon sonu...

Son dakika spor haberi: 'da bilmecesi! Sezon sonu...

Son dakika spor haberi... Mukavelesi bitecek tecrübeli hoca için sıcak gelişmeler yaşanıyor. 29 Mayıs’taki seçimin ertelenme ihtimaline karşın G.Saraylı yöneticiler, Terim’e imza attırması için başkan Cengiz’e baskı yapıyor. (GS haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Nisan 2021 Salı 06:50
Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Fatih Terim bilmecesi! Sezon sonu...

Geçtiğimiz haftadan bu yana hareketli günler geçiren 'da gündeme gelen konulardan biri de 'in sezon sonunda bitecek sözleşmesi oldu. Tecrübeli hoca ile arasında gerginlik olduğu iddia edilen başkan 'e yöneticilerden baskı geldiği öğrenildi. Yönetim kurulunun büyük çoğunluğu, 29 Mayıs'ta yapılması planlanan başkanlık seçiminin ertelenme ihtimalini göz önünde bulundurup, mukavelesi bitecek olan tecrübeli hocaya imza attırılmasını istiyor.

BAŞKAN AÇIKLAMA YAPACAK
Başkan Mustafa Cengiz'in çağrısı sonrası önceki gün tüm kurullarla 'da gerçekleştirilen görüşmede Fatih Terim'in sözleşmesinin en çok konuşulan konulardan olduğu öğrenildi. Yöneticilerin, "Hocamız ile yeni sözleşme yapmalıyız. Aksi halde büyük sıkıntı yaşarız" dediği iddia edildi. Toplantıda bu konuda ile ilgili görüşleri dikkate eden Mustafa Cengiz'in 'de her hafta yaptığı gündem değerlendirmelerinde Fatih Terim'in sözleşmesi hakkında görüş belirteceği ifade edildi.

SON DAKİKA