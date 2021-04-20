Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Fatih Terim bilmecesi! Sezon sonu...

Geçtiğimiz haftadan bu yana hareketli günler geçiren Galatasaray'da gündeme gelen konulardan biri de Fatih Terim'in sezon sonunda bitecek sözleşmesi oldu. Tecrübeli hoca ile arasında gerginlik olduğu iddia edilen başkan Mustafa Cengiz'e yöneticilerden baskı geldiği öğrenildi. Yönetim kurulunun büyük çoğunluğu, 29 Mayıs'ta yapılması planlanan başkanlık seçiminin ertelenme ihtimalini göz önünde bulundurup, mukavelesi bitecek olan tecrübeli hocaya imza attırılmasını istiyor.

BAŞKAN AÇIKLAMA YAPACAK

Başkan Mustafa Cengiz'in çağrısı sonrası önceki gün tüm kurullarla Türk Telekom'da gerçekleştirilen görüşmede Fatih Terim'in sözleşmesinin en çok konuşulan konulardan olduğu öğrenildi. Yöneticilerin, "Hocamız ile yeni sözleşme yapmalıyız. Aksi halde büyük sıkıntı yaşarız" dediği iddia edildi. Toplantıda bu konuda ile ilgili görüşleri dikkate eden Mustafa Cengiz'in GS TV'de her hafta yaptığı gündem değerlendirmelerinde Fatih Terim'in sözleşmesi hakkında görüş belirteceği ifade edildi.