Haberler Galatasaray Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da 6 futbolcu için karar verildi! Mohamed ve Gedson...

Son dakika spor haberleri: 'da 6 futbolcu için karar verildi! ve ...

Önümüzdeki sezonun kadro mühendisliği çalışmalarına başlayan 'da mevcut oyuncularla ilgili kararlar alınmaya başlandı. Teknik direktör 'in raporuna göre hamlelerini yapan sarı-kırmızılı kurmaylar, takımdaki 6 kiralık futbolcudan 4'üyle yola devam edecek. 2 isimle ise vedalaşacak. İşte operasyonun detayları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Nisan 2021 Salı 06:50 Güncelleme Tarihi: 20 Nisan 2021 Salı 09:06
Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da 6 futbolcu için karar verildi! Mohamed ve Gedson...

Kadrosunda 6 kiralık oyuncu bulunduran , gelecek sezonun planlamasını yaptı. 4 yıldızla yola devam etme kararı alan Aslan, 2 futbolcu ile yolları ayıracak.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da 6 futbolcu için karar verildi! Mohamed ve Gedson...

Sabah'ın haberine göre, ve Onyekuru'nun satın alma opsiyonunu kullanacak olan sarı-kırmızılılar, Halil ve Fernandes ile de yola devam kararı aldı.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da 6 futbolcu için karar verildi! Mohamed ve Gedson...

BENFICA İLE EL SIKIŞILDI!
Cimbom, için Benfica ile el sıkıştı. Portekiz ekibi, oyuncuyu istediği fiyata satamazsa kiralama konusunda 'a öncelik tanıyacak.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da 6 futbolcu için karar verildi! Mohamed ve Gedson...

Portekiz basınına sarı-kırmızılılardan ayrılmak istediğini açıklayan 'u ikna çalışmaları ise devam ediyor.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da 6 futbolcu için karar verildi! Mohamed ve Gedson...

HALİL DERVİŞOĞLU İÇİN PAZARLIKLAR BAŞLADI!
Göztepe deplasmanında ve Falcao'u aratmayan Halil Dervişoğlu idmanlardaki iyi performansını sonunda sahaya yansıtmasını bildi.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da 6 futbolcu için karar verildi! Mohamed ve Gedson...

Halil'e geleceğe yatırım gözüyle bakan , 21 yaşındaki futbolcunun kulübü Brentford ile bonservis pazarlıklarına da başladı.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da 6 futbolcu için karar verildi! Mohamed ve Gedson...

ETEBO VE SARACCHI GÖNDERİLECEK!
Sarı-kırmızılılarda performanslarıyla hayal kırıklığı yaratan kiralık isimler Etebo ve Saracchi oldu. Cimbom, bu iki oyuncunun bonservisini almayı ya da yeniden kiralamayı düşünmüyor.

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