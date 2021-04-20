Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da 6 futbolcu için karar verildi! Mohamed ve Gedson...

Kadrosunda 6 kiralık oyuncu bulunduran Galatasaray, gelecek sezonun planlamasını yaptı. 4 yıldızla yola devam etme kararı alan Aslan, 2 futbolcu ile yolları ayıracak.
Kadrosunda 6 kiralık oyuncu bulunduran Galatasaray, gelecek sezonun planlamasını yaptı. 4 yıldızla yola devam etme kararı alan Aslan, 2 futbolcu ile yolları ayıracak.
Sabah'ın haberine göre, Mohamed ve Onyekuru'nun satın alma opsiyonunu kullanacak olan sarı-kırmızılılar, Halil ve Gedson Fernandes ile de yola devam kararı aldı.
BENFICA İLE EL SIKIŞILDI!
Cimbom, Gedson için Benfica ile el sıkıştı. Portekiz ekibi, oyuncuyu istediği fiyata satamazsa kiralama konusunda Galatasaray'a öncelik tanıyacak.
Portekiz basınına sarı-kırmızılılardan ayrılmak istediğini açıklayan Gedson'u ikna çalışmaları ise devam ediyor.
HALİL DERVİŞOĞLU İÇİN PAZARLIKLAR BAŞLADI!
Göztepe deplasmanında Mohamed ve Falcao'u aratmayan Halil Dervişoğlu idmanlardaki iyi performansını sonunda sahaya yansıtmasını bildi.
Halil'e geleceğe yatırım gözüyle bakan Galatasaray, 21 yaşındaki futbolcunun kulübü Brentford ile bonservis pazarlıklarına da başladı.
ETEBO VE SARACCHI GÖNDERİLECEK!
Sarı-kırmızılılarda performanslarıyla hayal kırıklığı yaratan kiralık isimler Etebo ve Saracchi oldu. Cimbom, bu iki oyuncunun bonservisini almayı ya da yeniden kiralamayı düşünmüyor.