Eşref Hamamcıoğlu: Acı reçete uygulayacağız!

BORÇ 1.7 MİLYON TL'YE GELDİ
Kulüpte mali ve idari anlamda reformlar yapılması gerektiğini aktaran Hamamcıoğlu şunları kaydetti: Galatasaray'ı daha dengeli daha şeffaf bir yapıya kavuşturacağız. Kulüplerin en büyük gideri profesyonel futbolda olduğuna göre, bu alanda mutlaka altyapıya dönüp, kendi kaynaklarımızla kavrulmaya başlamak lazım. Bunun için de acı reçeteyi mutlaka uygulamak lazım. Aksi takdirde önümüzdeki yıllarda Galatasaray olmayabilir. Son 2 yılda Galatasaray'ın finansal borcu 611 milyon liradan 1 milyar 670 milyon liraya gelmiş. Bu sürdürülebilir bir şey değil.
BARIŞI SAĞLAMAK GEREKİYOR
Futbol başta olmak üzere tüm spor branşlarında kendi kaynaklarımıza dönmemiz lazım. Camianın içinde mutlaka barışı sağlamak lazım. Camiamız çeşitli kategorilere ayrıldı, suni düşmanlıklar yaratıldı. Galatasaray'ın tekrar özüne, fabrika ayarlarına dönmesi lazım. Bunlar da etik değerler, dirayetli ve ciddi temsil, Galatasaray'ın haklarının korunmasıdır. Bugün tüm genel kurul üyeleri Galatasaray'ın haklarının yendiğini konuşuyor. Galatasaray'a karşı bir oyun varsa, Galatasaray yönetimleri ve camiası bunları izlemekle yetinemez. Mutlaka aktif davranmak zorunda.
EŞREF HAMAMCIOĞLU'DAN SATIRBAŞLARI:
ÇATI ADAYI: Seçimde birlikte hareket etme konusunda diğer adaylardan teklif gelirse değerlendiririz. Hem yaş olarak hem de Galatasaray'daki tecrübemle liderlik yapmaya hazırım.
CENGİZ ADAY OLSUN: Genel kurulumuz Sayın Cengiz'e bir görev verdi, görev döneminin sonunda da tekrar genel kurula gidip güven tazelemesi kendisi açısından da camia açısından da iyi olur.
BAŞARILI DEĞİLLER: Mevcut yönetimin performansından bahsetmek çok zor. Çünkü mevcut yönetim çok uzun süredir üç kişi toplanıyor. O bakımdan buna yönetim diyemeyeceğiz.
F.BAHÇE'NİN BAŞVURUSU: 1959 öncesi şampiyonlukların kabul edilmesi gibi bir fantezi yaklaşımları oldu. Mevcut başarısızlıklarından tarihe dönerek bir şey çıkartmak çok afaki!
FATİH TERİM: Kulüple bir sözleşmesi var. Bu sürenin sonuna gelindiğinde ve biz de yönetimde olursak, sözleşme değerlendirilir. Galatasaray için önemli bir kaynaktır. Ahde vefayı unutmayız.
BAŞKANLIK SEÇİMİ 29 MAYIS'TA
Galatasaray'ın merakla beklenen seçim tarihi belli oldu. Kulüpten yapılan açıklamada, genel kurul toplantısının 22 Mayıs'ta, çoğunluk sağlanamadığı taktirde 29 Mayıs Cumartesi günü Galatasaray Lisesi'nde yapılacağı açıklandı. Ancak pandemi nedeniyle hafta sonu sokağa çıkma yasağı bulunuyor ve şartların değişme olasılığının düşük olması nedeniyle seçimin yine gerçekleşmeme ihtimali büyük görülüyor.