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Son dakika haberi: Olay sözleri! "Taraftarın önüne atıldı"

Son dakika spor haberi: 'da sezon sonu sözleşmesin bitecek olan ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor... yorumcusu , dün sosyal medya hesabından paylaşım yapan Emre Akbaba ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte o sözler... | Son dakika Galatasaray haberleri

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Nisan 2021 Perşembe 10:06
Son dakika Galatasaray haberi: Olay Emre Akbaba sözleri! "Taraftarın önüne atıldı"

'da sezon sonu sözleşmesin bitecek olan ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor...

yorumcusu , dün sosyal medya hesabından paylaşım yapan Emre Akbaba ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Dindar, "Negatif haberler manşetlere çıkıyorsa bilin ki o futbolcuyla ilgili karar verilmiştir. Galatasaray'da Emre Akbaba, hazır tartışılan bir oyuncuyken iyice taraftarın önüne atıldı. Bu filmi, bu sahneyi hatırlıyorum." ifadelerini kullandı.

EMRE AKBABA SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞMIŞTI

Galatasaray'daki sözleşmesi sezon sonunda bitecek Emre Akbaba, hakkında çıkan haberlerle ilgili dün hesabından mesaj yayınlamıştı.

İŞTE O SÖZLER:

'"Sezon başından beri hakkımda birçok asparagas haber yapılmak suretiyle taraftarın önüne atıldım, sesimi çıkarmadım. Bu haberlere bu saatten sonra sadece gülüp geçiyorum. Benim Galatasaray için maddi olarak yaptığım fedakarlıklar inanın gazete çıkanlardan çok daha fazlası, bu kulüp için savaşırken de iki kere ayağımı sahada bıraktım

Zamanı gelince herkes görecek kimin ne talep ettiğini. Şimdi lütfen müsaade edin de büyük hedefimize odaklanalım

2018 yazında 'dan 4 milyon euro'ya transfer edilen 28 yaşındaki futbolcu sarı-kırmızılı formayla üçüncü sezonunu geçiriyor."

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