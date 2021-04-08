Son dakika Galatasaray haberi: Olay Emre Akbaba sözleri! "Taraftarın önüne atıldı"

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da sezon sonu sözleşmesin bitecek olan Emre Akbaba ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor... A Spor yorumcusu Nevzat Dindar, dün sosyal medya hesabından paylaşım yapan Emre Akbaba ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Dindar, "Negatif haberler manşetlere çıkıyorsa bilin ki o futbolcuyla ilgili karar verilmiştir. Galatasaray'da Emre Akbaba, hazır tartışılan bir oyuncuyken iyice taraftarın önüne atıldı. Bu filmi, bu sahneyi hatırlıyorum." ifadelerini kullandı. | Son dakika Galatasaray haberleri