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Karagümrük maçı hazırlıklarını yağmur altında sürdürdü

'in 33. haftasını BAy geçen , 34. haftada oynanacak olan maçı hazırlıklarını yağmur altında sürdürdü.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Nisan 2021 Perşembe 16:49
Galatasaray Karagümrük maçı hazırlıklarını yağmur altında sürdürdü

, 'in 34. haftasında sahasında ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yağmur altında yaptığı antrenmanla sürdürdü.

'nde, Teknik Direktör yönetiminde gerçekleşen antrenman uzun bir aradan sonra basına açık olarak yapıldı. Antrenman ısınma hareketleri ile başladı. Daha sonra savunma ve hücum organizasyonları üzerinde durulan çalışma gerçekleştirildi. Bu çalışmalar sırasında Fatih Terim zaman zaman araya girerek oyuncularına uyarılarda bulundu. Antrenman dar alanda çift kale maçla tamamlandı.

Antrenmanda corona virüs testleri pozitif çıktığı için karantina süreçleri devam eden ve 'ın yanı sıra annesinin vefatı dolayısıyla ülkesi 'ya giden , hafif sakatlığı bulunan ile tedavisine devam edilen yer almadı.
Galatasaray, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını yarın akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

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