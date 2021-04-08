Haberler Galatasaray Son dakika transfer haberi: Galatasaray düğmeye bastı! Gedson Fernandes'in yerine...

Son dakika transfer haberi: düğmeye bastı! 'in yerine...

Son dakika transfer haberi: 'de şampiyonluk hesapları yapan 'da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor... Ara transfer döneminde kadrosuna önemli isimleri kazandıran , yaz transfer dönemi için de çalışmalara başladı. 'in performansından memnun kalmayan Galatasaray'da gözler orta saha mevkisine yapılacak olan takviyeye çevrildi. Çalışmalarını sürdüren Cİmbom, bir ismi daha gündemine aldı. İşte o isim ve tüm detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Nisan 2021 Perşembe 14:14
Son dakika transfer haberi: Galatasaray düğmeye bastı! Gedson Fernandes'in yerine...

'de şampiyonluğu göğüslemek isteyen 'da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor...

Son dakika transfer haberi: Galatasaray düğmeye bastı! Gedson Fernandes'in yerine...

Sezona 23. şampiyonluk parolasıyla başlayan , birçok isimle anlaşarak kadrosunu güçlendirdi.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray düğmeye bastı! Gedson Fernandes'in yerine...

Ara transfer döneminde kadrosunu Onyekuru, Gedson, Halil, Yedlin ve Mostafa ile güçlendiren sarı kırmızılılar sezon sonu transfer çalışmalarına da şimdiden başladı.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray düğmeye bastı! Gedson Fernandes'in yerine...

'in performansından memnun kalmayan 'da gözler orta saha mevkisine yapılacak olan takviyeye çevrildi.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray düğmeye bastı! Gedson Fernandes'in yerine...

Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve A Spor yorumcusu Zeki Uzundurukan, 'ın transfer gündemine gelen ismi duyurdu.

İşte Zeki Uzundurukan'ın açıklamaları:

Son dakika transfer haberi: Galatasaray düğmeye bastı! Gedson Fernandes'in yerine...

"Transfer çalışmalarını sürdüren , Gedson'la yola devam etmeyi düşünmüyor."

Son dakika transfer haberi: Galatasaray düğmeye bastı! Gedson Fernandes'in yerine...

"Bu oyuncunun yerine arayışlarını sürdüren , son olarak Krasnodar'da oynayan Tonny Vilhena'yı gündemine aldı."

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