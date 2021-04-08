Son dakika transfer haberi: Galatasaray düğmeye bastı! Gedson Fernandes'in yerine...

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğu göğüslemek isteyen Galatasaray'da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor...
Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğu göğüslemek isteyen Galatasaray'da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor...
Sezona 23. şampiyonluk parolasıyla başlayan Galatasaray, birçok isimle anlaşarak kadrosunu güçlendirdi.
Ara transfer döneminde kadrosunu Onyekuru, Gedson, Halil, Yedlin ve Mostafa ile güçlendiren sarı kırmızılılar sezon sonu transfer çalışmalarına da şimdiden başladı.
Gedson Fernandes'in performansından memnun kalmayan Galatasaray'da gözler orta saha mevkisine yapılacak olan takviyeye çevrildi.
Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve A Spor yorumcusu Zeki Uzundurukan, Galatasaray'ın transfer gündemine gelen ismi duyurdu.
İşte Zeki Uzundurukan'ın açıklamaları:
"Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Gedson'la yola devam etmeyi düşünmüyor."
"Bu oyuncunun yerine arayışlarını sürdüren Galatasaray, son olarak Krasnodar'da oynayan Tonny Vilhena'yı gündemine aldı."