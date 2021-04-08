"Dünya çapında tesisler yapacağız"

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Florya Tesisleri'nin Kemerburgaz'a taşımaya hazırlandıklarını söyledi. Dün yeni tesislerin yapılacağı 30 dönümlük araziyi gezen, büyük uğraşlar sonunda bu noktaya geldiklerini belirterek Cengiz, "Bir tarihe tanıklık ediyoruz. 30 dönüm arazimiz var. 6 tane nizami ölçülerde saha kuracağız. Florya küçük ve binalar deprem riski taşımakta... Hepsini buraya taşıyacağız" dedi. PROJE çizimlerinin başladığını ifade eden Başkan, "Çizilen projeyi onaylattıktan sonra 3-4 ay içinde kazma kürek vuracağız. Her şey halloldu. Burada dünya çapında bir tesis olacak. Yüzme havuzları, tenis kortları da düşünüyoruz. Çok örnek bir şey düşünüyoruz. Kim ki buraya maddi olarak camiadan el atar, yardımcı olur, biz ebediyete kadar onun adını anarız. Çok büyük kalıcı destek olur" diye konuştu.