Savunmaya Kaan Ayhan!

Bu sezon defansta büyük sorunlar yaşayan Galatasaray'ın önümüzdeki sezon için çalışmalara başladığı ortaya çıktı. İtalyan gazeteci Nicola Schira, sarı-kırmızılı takımın Serie A ekiplerinden Sassuolo'da oynayan Kaan Ayhan için bir kez daha girişimde bulunduğunu yazdı.

Fatih Terim'in Kaan'ı çok istediği ve masadaki transfer formülünün satın alma opsiyonuyla kiralama olduğu kaydedildi. Sassuolo'nun Kaan Ayhan'la ilgili karar vermediği ve gelecek sezon takımın başında yer alacak teknik adama göre kararın şekilleneceği belirtildi.