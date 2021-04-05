Haberler Galatasaray Savunmaya Kaan Ayhan!

Savunmaya !

, milli oyuncu için ile yeniden temasa geçti.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Nisan 2021 Pazar 23:56 Güncelleme Tarihi: 05 Nisan 2021 Pazartesi 06:50
Savunmaya Kaan Ayhan!

Bu sezon defansta büyük sorunlar yaşayan 'ın önümüzdeki sezon için çalışmalara başladığı ortaya çıktı. İtalyan gazeteci , sarı-kırmızılı takımın ekiplerinden 'da oynayan için bir kez daha girişimde bulunduğunu yazdı.

'in Kaan'ı çok istediği ve masadaki transfer formülünün satın alma opsiyonuyla kiralama olduğu kaydedildi. Sassuolo'nun Kaan Ayhan'la ilgili karar vermediği ve gelecek sezon takımın başında yer alacak teknik adama göre kararın şekilleneceği belirtildi.

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