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'ın sol bekine

Saracchi’nin sık sakatlanmasından dolayı bu bölgeye futbolcu arayan sarı-kırmızılılar, Birger Meling’e yöneldi. Nimes’te top koşturan Meling hücum özellikleriyle öne çıkıyor

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 02 Nisan 2021 Cuma 21:31 Güncelleme Tarihi: 03 Nisan 2021 Cumartesi 06:50
Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın soluna Viking geliyor

'da 1.5 yıllığına kiralanan ve kontratı sezon sonu bitecek olan Marcelo Saracchi'yle sık sakatlandığı için yeni sözleşme yapılması beklenmiyor.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın soluna Viking geliyor

Sol beke takviye yapmak isteyen sarı-kırmızılılarda Norveçli futbolcu Birger Meling'in ismi gündeme geldi.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın soluna Viking geliyor

A Milli Futbol takımımızın deplasmanda Norveç'i 3-0 yıktığı maçta Teknik Direktör Fatih Terim'in dikkatini çeken Meling için kulübün scout ekibine takip etme talimatı verildi.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın soluna Viking geliyor

SEZON SONU KAPI ÇALINACAK

Kariyerini Fransız ekibi Nimes'te sürdüren Meling, bu sezon Ligue 1'de 18 maçta forma giydi. 2 gol atıp, 3 de asist yapan Meling, milli formayı da son üç maçta 90'ar dakika terletti.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın soluna Viking geliyor

Futbola 'de başlayan Meling, 2013'te Middlesbrough'nun dikkatini çekti ve transfer edildi.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın soluna Viking geliyor

Daha sonra Stabaek ve Rosenborg formaları giyen Meling, sezon başında Nimes'e 1 milyon euro'ya geçti. Hem bonservisinin hem de maaşının düşük olması nedeniyle ilgi çeken Meling, hücuma katılımıyla dikkat topladı.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın soluna Viking geliyor

Birger Meling, 2017 ve 2018'de Rosenborg'da lig şampiyonu oldu. 2017'de Süper Kupa ve 2018'de Norveç Kupası'nı kazandı.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın soluna Viking geliyor

Norveç, Fransa ve Premier Lig 2'de top oynayan Meling, Avrupa Ligi'nde 24, Şampiyonlar Ligi ön elemesinde 15 maça çıktı.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın soluna Viking geliyor

26 yaşındaki sol bek kariyerinde 235 maça çıktı. 12 gol attı, 31 asist yaptı. 37 kez sarı kart, 2 kez direkt kırmızı kart gördü.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın soluna Viking geliyor

EZGJAN ALIOSKI DE LİSTEDE

Sarı-kırmızılı kulüple adı anılan bir başka sol bek Ezgjan Alioski, kulübü Leeds United ile yeni sözleşme yapmadı. Son teklifi de reddeden 29 yaşındaki K.Makedonyalı futbolcu, sezon sonu boşa çıkıyor. Alioski bu sezon İngiliz kulübünde 29 maça çıkarken 3 kez fileleri sarsmayı başardı.

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