Kariyerini Fransız ekibi Nimes'te sürdüren Meling, bu sezon Ligue 1'de 18 maçta forma giydi. 2 gol atıp, 3 de asist yapan Meling, milli formayı da son üç maçta 90'ar dakika terletti.

Daha sonra Stabaek ve Rosenborg formaları giyen Meling, sezon başında Nimes'e 1 milyon euro'ya geçti. Hem bonservisinin hem de maaşının düşük olması nedeniyle ilgi çeken Meling, hücuma katılımıyla dikkat topladı.