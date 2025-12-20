Fenerbahçe, Ademola Lookman'ın menajeri ile görüştü

CANLI SKOR ANA SAYFA
Fenerbahçe, ara transfer dönemi için çalışmalarını sürdürürken ezeli rakibi Galatasaray'ın gündeminde olan Ademola Lookman ile ilgili sürpriz bir hamle yaptı. İşte detaylar...

Ara transfer döneminde yapacağı takviyeler ile kadrosunu güçlendirmek ve sezon sonunda şampiyonluk hasretini dindirmek isteyen Fenerbahçe, son olarak PSV'den Joey Veerman ile anlaşmaya varmıştı. Kadıköy ekibinin bir sonraki hamlesi merak konusu olurken sürpriz bir gelişme yaşandı. Sarı Kanarya, ezeli rakibi Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan Ademola Lookman için harekete geçti. A Spor'da yer alan habere göre sarı-lacivertliler, yıldız oyuncunun menajeri ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Bu sezon Atalanta forması ile 16 maça çıkan Nijeryalı futbolcu, 3 gol/1 asistlik katkı sundu. Lookman'ın takımı ile olan sözleşmesi Haziran 2027'de sona eriyor. Yıldız oyuncuya İngiliz ekipleri de ilgi duyuyor.

