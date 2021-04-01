Haberler Galatasaray Aydınus ile 29 ay sonra!

ile 29 ay sonra!

'ın Cumartesi akşamı ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmaya atandı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 31 Mart 2021 Çarşamba 20:40 Güncelleme Tarihi: 01 Nisan 2021 Perşembe 06:50
Aydınus ile 29 ay sonra!

'ın Cumartesi akşamı ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmaya atandı. , 2 Kasım 2018'de oynanan olaylı -Galatasaray derbisinden sonra (29 ay) ilk kez sarı-kırmızılı takımın bir maçında görev alacak.

, Fırat Aydınus'un düdük çaldığı 48 maçın (23 galibiyet, 10 beraberlik ve 15 mağlubiyet) 25'in de puan kaybetmekten kurtulamadı. Bu maçlarda Galatasaraylı oyuncular 107 sarı ve 12 kırmızı, rakip takım oyuncuları ise 121 sarı ve 11 kırmızı kart gördü.

TERİM 10 MAÇ CEZA ALDI

ile Fırat Aydınus arasında derbi sırası ve sonrasında da tartışmalar yaşanmıştı. Fırat Aydınus'un Fatih Terim'in sözleriyle ilgili yazdığı rapor sonrası deneyimli teknik adama 10 maç ceza verilmişti

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