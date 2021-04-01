Aydınus ile 29 ay sonra!

Galatasaray'ın Cumartesi akşamı Hatayspor ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmaya Fırat Aydınus atandı. Aydınus, 2 Kasım 2018'de oynanan olaylı Fenerbahçe-Galatasaray derbisinden sonra (29 ay) ilk kez sarı-kırmızılı takımın bir maçında görev alacak.

Cimbom, Fırat Aydınus'un düdük çaldığı 48 maçın (23 galibiyet, 10 beraberlik ve 15 mağlubiyet) 25'in de puan kaybetmekten kurtulamadı. Bu maçlarda Galatasaraylı oyuncular 107 sarı ve 12 kırmızı, rakip takım oyuncuları ise 121 sarı ve 11 kırmızı kart gördü.



TERİM 10 MAÇ CEZA ALDI



Fatih Terim ile Fırat Aydınus arasında derbi sırası ve sonrasında da tartışmalar yaşanmıştı. Fırat Aydınus'un Fatih Terim'in sözleriyle ilgili yazdığı rapor sonrası deneyimli teknik adama 10 maç ceza verilmişti