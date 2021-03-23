Haberler Galatasaray Stoperde kim oynayacak?

Stoperde kim oynayacak?

'ın defans bölgesinde cezalı oyuncuların fazlalığı teknik heyeti düşündürüyor. ’a parnter arayan teknik direktör , ve ’ı da deneyecek.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 22 Mart 2021 Pazartesi 21:24 Güncelleme Tarihi: 23 Mart 2021 Salı 06:50
Stoperde kim oynayacak?

'ın defans bölgesinde cezalı oyuncuların fazlalığı teknik heyeti düşündürüyor. maçında ve sarı kart, ise gördüğü kırmızı kart sebebiyle cezalı duruma düştü. Bu isimler Hatay deplasmanımda yer alamayacaklar. Yedlin'in yerine 'in oynaması beklenirken konusu herkesi düşündürüyor.

Stoper bölgesinde alternatifi kalmayan teknik heyetin elinde ve Ozornwafor ikilisi bulunuyor. Ancak Ozornwafor'un bu sezon 8 dakika oynaması güvensizlik yaratıyor. Bu nedenle Donk'un yanında ya da 'ya şans verilme ihtimali var. Tabii çok daha sürpriz bir isim de çıkabileceği de konuşuluyor...

AMAN DİKKAT
Defansın tek garanti ismi olan Donk, 'na davet aldı. İlk kez milli olacak başarılı oyuncunun sakatlanmasından korkan teknik heyet uyarılarda bulundu.

GENÇLERE ŞANS
Hatay maçı öncesi Donk'un yanına partner arayan Galatasaray, kulübedeki stoperi de altyapıdan alacak. ya da kadrosuna alınacak.

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