Stoperde kim oynayacak?

Galatasaray'ın defans bölgesinde cezalı oyuncuların fazlalığı teknik heyeti düşündürüyor. Çaykur Rizespor maçında Christian Luyindama ve Marcao sarı kart, DeAndre Yedlin ise gördüğü kırmızı kart sebebiyle cezalı duruma düştü. Bu isimler Hatay deplasmanımda yer alamayacaklar. Yedlin'in yerine Linnes'in oynaması beklenirken stoper konusu herkesi düşündürüyor.

Stoper bölgesinde alternatifi kalmayan teknik heyetin elinde Donk ve Ozornwafor ikilisi bulunuyor. Ancak Ozornwafor'un bu sezon 8 dakika oynaması güvensizlik yaratıyor. Bu nedenle Donk'un yanında Taylan ya da Etebo'ya şans verilme ihtimali var. Tabii çok daha sürpriz bir isim de çıkabileceği de konuşuluyor...



AMAN DİKKAT

Defansın tek garanti ismi olan Donk, Surinam Milli Takımı'na davet aldı. İlk kez milli olacak başarılı oyuncunun sakatlanmasından korkan teknik heyet uyarılarda bulundu.



GENÇLERE ŞANS

Hatay maçı öncesi Donk'un yanına partner arayan Galatasaray, kulübedeki stoperi de altyapıdan alacak. Metehan Baltacı ya da Ata Öztürk A Takım kadrosuna alınacak.