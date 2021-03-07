Son dakika spor haberi: Galatasaray - Sivasspor maçının ardından Fatih Terim'den hakem açıklaması

İŞTE TERİM'İN AÇIKLAMALARI:

Yarım pozisyon vermeden, 1 pozisyon değil, yarım pozisyon vermeden 2 gol yedik. Goller de pozisyon değil, zaten Linnes'inki iş değil.

İlk yarı bu sahaya rağmen ki bu saha başımızı çok ağrıtacak, kötü yani. Sahaya rağmen yapmak istediklerimizi, oyun anlayışımızı gösterdiğimiz muhteşem bir 45 dakika oynadık. Sahaya rağmen.

İkinci yarı yine pozisyon vermeden gol yedik, sonra 2-2'yi bulduk, mücadele ettik, pozisyon bulduk ama puan kaybettik. İyi oynamak önemli ama istatistikler ne olursa olsun sonuç puan kaybı.

Son 30 saniye dahil 3-4 kişinin denediği, Halil, Henry, Falcao, Arda'nın vurdukları, Kerem'in iki defa vurduğu... Olmuyor bazen, bugün çok iyi mücadele ettik ama skoru bulamadık.

Henry'ye yapılan pozisyon var 59'da. Bizim öyle en az 2-3 oyuncumuz atıldı. Uzatmanın 7 dakikasıyla beraber 38 dakikası var oyun sonuna ve bu oyuncu atılmıyor. Demek ki haklılarmış endişede, endişelendiler ya hani.

O pozisyondan 10 saniye önce de Gedson'un ayağına basıyor biri. Ona da sarı kart yok. 38 dakika 10 kişi oynayacak rakip. Galatasaray'a gelince kırmızı ama bize oldu mu içeriyi dinliyorlar. Ali Palabıyık top oynamadığı için bilmiyor tabii o ayağın çekilebileceğini.

Biz o tip Falcao'lar, Mustafa'lar, Emre, Diagne vs bir sürü kırmızı kartla 10 kişi oynadık. Ne hikmetse harika bir sebep var kendilerince, biz kanmıyoruz tabii. Oynamadıkları için o pozisyonları çözemiyorlar.

İçeride zaten seyircimiz yok, dışarıda seyirci dezavantajımız var. Bu sahada artık seker mi, bize mi seker, rakibe mi seker bilemiyorum.