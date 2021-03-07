Haberler Galatasaray Son dakika spor haberleri: Galatasaray Sivasspor maçının ardından Belhanda'dan zemin isyanı! "Florya bile daha iyi"

Son dakika spor haberleri: maçının ardından Belhanda'dan zemin isyanı! " bile daha iyi"

Galatasaraylı , maçının ardından flaş açıklamalarda bulundu. 'nın zemininden dert yanan Faslı futbolcu, "Zemin etkiliyor. Biz daha çok pas oyunu oynuyoruz. Bu sahaya bir çare bulunması lazım. bile buradan daha iyi." dedi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 07 Mart 2021 Pazar 21:40
Son dakika spor haberleri: Galatasaray Sivasspor maçının ardından Belhanda'dan zemin isyanı! "Florya bile daha iyi"

'ın 'la 2-2 berabere kaldığı maçta etkisiz bir performans sergileyen , karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada saha zemininden dert yandı.

Faslı futbolcu, "İlk yarı iyi oynadık. Burada 1-0 onlara skor avantajı verdik. Geri gelmek daha zor oluyor böyle olunca. Bu saha koşullarında geri dönmek de hayli zor" dedi.

'nın bile 'nın zemininden daha iyi olduğunu belirten Belhanda, "Zemin etkiliyor. Biz daha çok pas oyunu oynuyoruz. Bu sahaya bir çare bulunması lazım. Böyle oyunumuzu oynayamıyoruz. 'da, instagram'da, gazetelerde yazılıyor zaten. Florya bile buradan daha iyi. Gerekirse dünyanın en iyi uzmanlarıyla buranın düzeltilmesi lazım" ifadesini kullandı.

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