Haberler Galatasaray Son dakika spor haberleri: Galatasaray - BB Erzurumspor maçı sonrası Mostafa Mohamed lakabını açıkladı!

Son dakika spor haberleri: - maçı sonrası lakabını açıkladı!

'in 27. haftasında , sahasında 'u 2-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından attığı gollerle maça damga vuran Mısırlı golcü açıklamalarda bulundu. İyi bir galibiyet aldıklarını belirten yıldız golcü, lakabını da açıkladı. İşte tüm detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Şubat 2021 Cumartesi 22:21 Güncelleme Tarihi: 27 Şubat 2021 Cumartesi 22:43
Son dakika spor haberleri: Galatasaray - BB Erzurumspor maçı sonrası Mostafa Mohamed lakabını açıkladı!

'in 27. haftasında , sahasında ağırladığı 'u yeni transfer 'in golleriyle 2-0 mağlup ederken, Mısırlı golcü gollerinin yanında performansıyla da parmak ısırttı.

Galibiyetin ardından attığı gollerle maça damga vuran Mısırlı golcü Mostafa Mohamed açıklamalarda bulundu.

Mostafa Mohamed, "Öncelikle Galatasaray camiasını tebrik etmek istiyorum. İyi bir galibiyet aldık. Golden ziyade takımın kazanması benim için daha önemli." ifadelerini kullandı.

LAKABI: ANAKONDA

Lakabı sorulan 23 yaşındaki golcü, 'Anakonda' cevabını verdi.

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