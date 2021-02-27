Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da dikkat çeken istatistik! Fatih Terim ve şampiyonluk...

Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray sahasında BB Erzurumspor'u konuk etti. Zirve yarışında kritik öneme sahip karşılaşmada hata yapmayan sarı-kırmızılılar, mücadeleyi 2-0 kazandı.

Önemli bir galibiyet alan sarı kırmızılılar, puanını 57'ye yükselterek mart ayına lider girdi. Bu sonuçla birlikte Cimbom'un o istatistiği ise dikkat çekti.

ŞAMPİYONLUK DETAYI



Galatasaray, Fatih Terim ile birlikte daha önce mart ayına 7 kez lider girdi ve 7'sinde de şampiyon oldu.

İŞTE O TARİHLER:

2017/18 - Şampiyonluk

2012/13 - Şampiyonluk

2011/12 - Şampiyonluk

1999/00 - Şampiyonluk

1998/99 - Şampiyonluk

1997/98 - Şampiyonluk

1996/97 - Şampiyonluk