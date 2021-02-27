Haberler Galatasaray Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da dikkat çeken istatistik! Fatih Terim ve şampiyonluk...

Son dakika spor haberleri: 'da dikkat çeken istatistik! ve şampiyonluk...

'in 27. haftasında , sahasında 'u 2-0 mağlup etti. Önemli bir galibiyet elde eden sarı kırmızılılar, puanını 57'ye yükselterek mart ayına lider girdi. Bu sonucun ardından ise 'un o istatistiği dikkat çekti. İşte tüm detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (fotomac.com.tr/ANALİZ)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Şubat 2021 Cumartesi 21:21
Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da dikkat çeken istatistik! Fatih Terim ve şampiyonluk...

'in 27. haftasında sahasında 'u konuk etti. Zirve yarışında kritik öneme sahip karşılaşmada hata yapmayan sarı-kırmızılılar, mücadeleyi 2-0 kazandı.

Önemli bir galibiyet alan sarı kırmızılılar, puanını 57'ye yükselterek mart ayına lider girdi. Bu sonuçla birlikte 'un o istatistiği ise dikkat çekti.

ŞAMPİYONLUK DETAYI

Galatasaray, ile birlikte daha önce mart ayına 7 kez lider girdi ve 7'sinde de şampiyon oldu.

İŞTE O TARİHLER:

2017/18 - Şampiyonluk
2012/13 - Şampiyonluk
2011/12 - Şampiyonluk
1999/00 - Şampiyonluk
1998/99 - Şampiyonluk
1997/98 - Şampiyonluk
1996/97 - Şampiyonluk

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