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Son dakika spor haberleri: 'ın yıldızı 'ya büyük sürpriz

Son dakika haberleri: 'in 27. haftasında sahasında 'u konuk edecek olan Galatasaray'da zorlu karşılaşma öncesi çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Sarı-kırmızılılarda antrenman sonrası Faslı futbolcu 'nın doğum günü kutlandı. İşte o kareler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Şubat 2021 Perşembe 18:34
Son dakika spor haberleri: Galatasaray'ın yıldızı Belhanda'ya büyük sürpriz

, 'in 27. haftasında 27 Şubat Cumartesi günü 'u ağırlayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'ın yıldızı Belhanda'ya büyük sürpriz

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcuların ısınma hareketlerinin ardından gruplar halinde dar alanda pas çalışması yaptığı bildirildi.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'ın yıldızı Belhanda'ya büyük sürpriz

İdmanın ana bölümünde taktik çalışmasının gerçekleştirildiği aktarıldı.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'ın yıldızı Belhanda'ya büyük sürpriz

Antrenman sonunda 'nın doğum gününün kutlandığı belirtildi.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'ın yıldızı Belhanda'ya büyük sürpriz

Emre Taşdemir'in tedavisinin ardından fizyoterapistler ve kondisyonerler eşliğinde salon ve sahada, Marcelo Saracchi'nin ise kondisyonerler eşliğinde sahada özel bir program dahilinde çalıştığı kaydedildi.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'ın yıldızı Belhanda'ya büyük sürpriz

Sarı-kırmızılı takım, hazırlıklarını yarın tamamlayacak.

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