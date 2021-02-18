Haberler Galatasaray Fener’e suç duyurusu

Fener’e suç duyurusu

'de Fenerbahçe ile Galatasaray arasında Kadıköy'de oynanan ve aşıları gerçekleştirilen 150 sağlık çalışanının tribüne alındığı derbide bazı kişiler sarı-kırmızılı takıma küfür ve hakaret etmişti. Galatasaray konuyla alakalı Fenerbahçe'ye suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Şubat 2021 Çarşamba 01:07 Güncelleme Tarihi: 18 Şubat 2021 Perşembe 06:50
Fener’e suç duyurusu

Galatasaray, mücadelede ve sonrasında gerçekleşen olaylarla ilgili hukuki işlem başlatıldığını açıkladı. Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: " 'de 6 Şubat 2021 tarihinde 'nda oynadığı Fenerbahçe maçında gerçekleşen olaylarla ilgili olarak 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun çerçevesinde;

1- Stadyumdan Sorumlu Üyesi hakkında bir televizyon kanalında camiamız aleyhine sarf ettiği "riyakâr" ve "şark kurnazı" ifadelerinden dolayı 6222 sayılı Kanun'un 22. maddesi,

2- Fenerbahçe Futbol A.Ş. Yönetim Kurulu ve yetkilileri hakkında, müsabaka ve seyir alanlarına kanun hükümlerine aykırı olarak seyirci alma ve kabul etme, kabul edilmesini sağlama suçlarından 6222 sayılı Kanun'un 15. maddesinin ikinci fıkrası,

3- Hakaret içeren söylem ve eylemlerde bulunan taraftarların kimliklerinin tespitiyle hakaret suçundan cezalandırılmaları için 6222 sayılı Kanun'un 14. maddesinin birinci fıkrası,

4- Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin 6222 sayılı Kanun'un 5. maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan yükümlülüklere aykırı davranması sebebiyle Kanun'un 21. maddesinin ikinci fıkrası uyarınca ilgililer hakkında ceza-i müeyyideler uygulanması talep edilmiştir.

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