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’a 'da coşkulu karşılama

'in 26. haftasında ile deplasmanda karşılaşacak olan , 'ya gitti. Sarı-kırmızılıları havalimanında taraftarlar karşıladı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Şubat 2021 Çarşamba 19:32 Güncelleme Tarihi: 17 Şubat 2021 Çarşamba 19:40
Galatasaray’a Antalya'da coşkulu karşılama

, cumartesi günü deplasmanda oynayacağı maçı için geldiği 'da coşkuyla karşılandı.


'in 26'ncı haftasında Galatasaray, cumartesi günü saat 19.00'da Aytemiz 'a konuk olacak. 'nde gerçekleştirdiği antrenmanla deplasmanı hazırlıklarına başlayan sarı kırmızılı ekip, daha sonra 'na ait saat 16.30'daki özel uçuşla 'dan Antalya'ya geldi. çıkışında sarı kırmızılı taraftar, teknik direktör ile futbolculara sevgi gösterisinde bulundu. Fatih Terim ile taraftarın formasını imzalayıp, fotoğraf çektirdi. Sarı kırmızılı kafile güvenlik tedbiri alan polisin oluşturduğu bariyerler arasında taraftarının tezahüratlarıyla takım otobüsüne bindi. Galatasaray, maç gününe kadar hazırlıklarını 'te devam edecek.

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