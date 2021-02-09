Galatasaray'ın yeni transferi Mostafa Mohamed: Fenerbahçe'den teklif aldım

Galatasaray'ın yeni transferi Mostafa Mohamed, Türk Telekom Stadyumu'nda düzenlenen imza töreninde Fenerbahçe hakkında flaş bir itirafta bulundu. Mısırlı golcü, geçtiğimiz sezon sarı-lacivertli kulüpten teklif aldığını söyledi.

İşte o sözler:

Ben Galatasaray'a geldiğimden beri burayı ikinci ailem olarak hissettim. Fenerbahçe'ye gol attıktan sonra Galatasaray taraftarlarını mutlu ettiğim için çok sevinçliyim. Geçen sezon Fenerbahçe'den teklif geldi ama kabul etmedim. Galatasaray, onlardan önce gelir. Burası benim ikinci ailem gibi.