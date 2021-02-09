Son dakika: Mustafa Cengiz açıkladı! Fatih Terim ile yeni sözleşme imzalanacak mı?

Yeni transferler için düzenlenen imza törenini sonrası konuşan Galatasaray Başkanı Musfa Cengiz, sezon sonu Galatasaray ile olan sözleşmesi bitecek olan Fatih Terim ile alakalı da açıklamalarda bulundu.

"Biz devam etmezsek Fatih hoca da devam etmeyebilir" diyen Mustafa Cengiz, "Opsiyonu koydurtan Fatih hocamız; 2+3! Biz Haziran'da olmayabiliriz, öyle de gözüküyor. Bunun ibra ile de bir alakasız yok! Ben insan olmayana, ağzı şer olana cevap bile vermem. Bir takım kurul başkanları var, bunlar yapıyor. Bize üzenler, dost görünenlerin gülmeleri. Fenerbahçe galibiyetine bile üzülen Galatasaraylılar var, bunları günü geldiği zaman açıklayacağım Ben başkan olduğum gün Fatih hocamız beni aradı ve "Başkanım hemen görevi bırakabilirim" dedi, asla dedim. Hocaya zaten oraya getirenlerden biri de benim. Hocam sözleşmesine kendisi 2+3'ü koydu, öyle değerli bir adamdır, öyle asildir" şeklinde konuştu.