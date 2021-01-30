Diagne fayda sağlayacak

Mbaye Diagne, İngiliz ekibine satın alma opsiyonuyla birlikte kiralandı. Premier Lig ekibi West Bromwich Albion'a kiralanan Mbaye Diagne dün Türkiye Futbol Federasyonu'na resmen bildirildi. İngiliz ekibinin menajeri Sam Allardyce, Senegalli yıldızın takıma güç katacağını söyledi. 'Big Sam', 'Diagne bize forvet hattında daha fazla güç verecek' diye konuştu. 29 yaşındaki yıldız golcü G.Saray'da bu sezon 19 maça çıkarken 11 kez fileleri sarstı. Sarı-kırmızılılarda toplam 39 maçta 22 gol, 2 asistlik katkı sağladı. Bir kez gol kralı unvanını aldı.