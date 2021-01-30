Haberler Galatasaray Diagne fayda sağlayacak

fayda sağlayacak

, ekibine satın alma opsiyonuyla birlikte kiralandı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ocak 2021 Cuma 23:12 Güncelleme Tarihi: 30 Ocak 2021 Cumartesi 06:50
Diagne fayda sağlayacak
ekibi 'a kiralanan dün 'na resmen bildirildi. ekibinin menajeri , Senegalli yıldızın takıma güç katacağını söyledi. 'Big Sam', " bize forvet hattında daha fazla güç verecek" diye konuştu. 29 yaşındaki yıldız golcü 'da bu sezon 19 maça çıkarken 11 kez fileleri sarstı. Sarı-kırmızılılarda toplam 39 maçta 22 gol, 2 asistlik katkı sağladı. Bir kez gol kralı unvanını aldı.
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