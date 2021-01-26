Haberler Galatasaray Adım adım ilerleyecek! Fatih Terim'den öğrencilerine uyarı

Adım adım ilerleyecek! 'den öğrencilerine uyarı

Babel’in golüyle ligde ikinci sıraya yerleşen sarı-kırmızılı ekibi 12 günde biri F.Bahçe derbisi olmak üzere 4 zorlu maç bekliyor. , oyuncularından 9 puan ve kupada yarı final istedi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ocak 2021 Pazartesi 22:49 Güncelleme Tarihi: 26 Ocak 2021 Salı 06:50
Adım adım ilerleyecek! Fatih Terim'den öğrencilerine uyarı

, deplasmanında 'in son dakikalarda attığı muhteşem golüyle güldü. Puanını 39'a çıkaran sarı-kırmızılılar, 44 puanlı lider ile farkın açılmasına izin vermedi. 'in öğrencileri, zorlu deplasmandan 3 puan çıkarmayı başarsa da sergilenen futbol yine geçer not almadı. Özellikle ile yine hedefe koyulan isimler olurken, ilerleyen maçlarda Emre Akbaba'nın kulübeye çekilmesi bekleniyor.

DONK VE KEREM FARKI
Karşılaşmanın son bölümünde hücum bölgesine geçip Babel'e servis yapan ile pozisyonun oluşmasını sağlayan ise Galatasaray'da takdir toplayan futbolcular oldu. Teknik direktör Fatih Terim galibiyet nedeniyle oyuncularını kutlarken önlerinde zorlu maçlar olduğunu belirterek tempolarını artırmalarının şart olduğunu söyledi. Önümüzdeki hafta 'ne konuk olacak sarı-kırmızılılar sonrasında 'i ağırlayacak.

GÖZLER YENİ İSİMLERDE
Galatasaray ardından da ile Kadıköy'de derbi oynayacak. 12 günde 4 maç birden oynayacak olan Cimbom, kupada 'yı ligde ise 'yı konuk edecek. Yeni transferler ve Halil Dervişoğlu'nu bir an önce takıma monte etmek isteyen Terim, bu periyotta kayıp istemiyor. "Ligde liderliği geri almak istiyorsak Fenerbahçe maçı dahil 9 puan toplamamız gerekiyor" diyen tecrübeli çalıştırıcı, "Kupada da adım adım ilerlemeliyiz" diye konuştu.

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