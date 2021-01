Adım adım ilerleyecek! Fatih Terim'den öğrencilerine uyarı

Galatasaray, Yeni Malatyaspor deplasmanında Ryan Babel'in son dakikalarda attığı muhteşem golüyle güldü. Puanını 39'a çıkaran sarı-kırmızılılar, 44 puanlı lider Beşiktaş ile farkın açılmasına izin vermedi. Fatih Terim'in öğrencileri, zorlu deplasmandan 3 puan çıkarmayı başarsa da sergilenen futbol yine geçer not almadı. Özellikle Belhanda ile Emre Akbaba yine hedefe koyulan isimler olurken, ilerleyen maçlarda Emre Akbaba'nın kulübeye çekilmesi bekleniyor.

DONK VE KEREM FARKI

Karşılaşmanın son bölümünde hücum bölgesine geçip Babel'e servis yapan Ryan Donk ile pozisyonun oluşmasını sağlayan Kerem Aktürkoğlu ise Galatasaray'da takdir toplayan futbolcular oldu. Teknik direktör Fatih Terim galibiyet nedeniyle oyuncularını kutlarken önlerinde zorlu maçlar olduğunu belirterek tempolarını artırmalarının şart olduğunu söyledi. Önümüzdeki hafta Gaziantep Futbol Kulübü'ne konuk olacak sarı-kırmızılılar sonrasında Medipol Başakşehir'i ağırlayacak.

GÖZLER YENİ İSİMLERDE

Galatasaray ardından da Fenerbahçe ile Kadıköy'de derbi oynayacak. 12 günde 4 maç birden oynayacak olan Cimbom, kupada Alanya'yı ligde ise Kasımpaşa'yı konuk edecek. Yeni transferler Henry Onyekuru ve Halil Dervişoğlu'nu bir an önce takıma monte etmek isteyen Terim, bu periyotta kayıp istemiyor. "Ligde liderliği geri almak istiyorsak Fenerbahçe maçı dahil 9 puan toplamamız gerekiyor" diyen tecrübeli çalıştırıcı, "Kupada da adım adım ilerlemeliyiz" diye konuştu.