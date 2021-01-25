Haberler Galatasaray Son dakika: Galatasaray Henry Onyekuru'yu resmen açıkladı!

Son dakika: 'yu resmen açıkladı!

Son dakika... Nijeryalı oyuncu transferini Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı bildirimle resmen açıkladı. Sarı-kırmızılıların 1.5 yıllığına tekrar kadrosuna kattığı Onyekuru'nun transferine dair detaylar da ortaya çıktı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ocak 2021 Pazartesi 20:33 Güncelleme Tarihi: 25 Ocak 2021 Pazartesi 20:55
Son dakika: Galatasaray Henry Onyekuru'yu resmen açıkladı!

, Monaco'dan kiraladığı 'yu Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. Kiralama bedeli olarak 650 bin euro ödeyecek olan sarı-kırmızılı takım, oyuncuya ise 6 aylığına 750 bin euro ödeyecek. Cimbom, sezon sonunda Nijeryalı yıldızı kadrosuna katmak isterse 4 milyon 350 bin euro daha Fransız kulübüne ödeme yapacak. Aslan'ın sezon sonunda 23 yaşındaki oyuncuyu alması halinde, kasasından toplam 5 milyon euro çıkmış olacak.

Galatasaray'dan yapılan açıklama şu şekilde:

"Profesyonel Futbolcu ve Kulübü ile oyuncunun 2020-2021 sezonu için geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun kulübüne net 650.000 Euro tutarında geçici transfer ücreti ödenecektir. Yapılan anlaşmaya göre 11.06.2021 tarihine kadar Şirketimizin net 4.350.000 Euro transfer bedeli karşılığında oyuncuyu satın alma opsiyonu bulunmaktadır.

Futbolcuya ise 2020-2021 futbol sezonu için net 750.000 Euro sabit transfer ücreti ödenecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

FORMA NUMARASI BELLİ OLDU!

Öte yandan Galatasaray'dan yapılan açıklamalaya göre, Henry Onyekuru'nun 7 numaralı formayı giyeceği öğrenildi.

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