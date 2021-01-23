Haberler Galatasaray Aslan bugün Malatya’da!

Aslan bugün ’da!

'in 21. haftasından ile karşılaşacak olan çalışmalarına tam gaz devam ediyor.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ocak 2021 Cuma 23:12 Güncelleme Tarihi: 23 Ocak 2021 Cumartesi 06:50
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