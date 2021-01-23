Süper Lig'in 21. haftasında Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak Galatasaray, çalışmalarını sürdürüyor. Dünkü idmanda, Denizlispor maçında tam süre alan isimler yenilenme çalışması yaptı. Diğer futbolcular ise pas oyunu ve çift kale maç yaptı. Emre Taşdemir, sahada ayrı çalıştı. Şener ile Oğulcan ise salonda çalışmaya başladı. Cimbom 16.00'da Malatya'ya uçacak.