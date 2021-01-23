Kaleyi 220 gün sonra Muslera'ya emanet eden İmparator, savunma hattından da memnun. Luyindama'yı yedekte bekletecek Terim; Linnes, Donk, Marcao ve Saracchi'yi kullanacak. Orta sahada Taylan, Belhanda ve Emre Akbaba'yı değerlendirecek tecrübeli hoca, hücumda Feghouli, Arda ve Babel'i oynatacak.
Kadro yine aynı kalacak
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Denizlispor'u 6-1 yenen kadroyu bozmak istemiyor.
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ocak 2021 Cuma 23:14 Güncelleme Tarihi: 23 Ocak 2021 Cumartesi 06:50