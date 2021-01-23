Haberler Galatasaray Kadro yine aynı kalacak

Kadro yine aynı kalacak

Galatasaray Teknik Direktörü , Denizlispor'u 6-1 yenen kadroyu bozmak istemiyor.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ocak 2021 Cuma 23:14 Güncelleme Tarihi: 23 Ocak 2021 Cumartesi 06:50
Kadro yine aynı kalacak

Kaleyi 220 gün sonra 'ya emanet eden İmparator, savunma hattından da memnun. Luyindama'yı yedekte bekletecek Terim; , Donk, ve Saracchi'yi kullanacak. Orta sahada , ve 'yı değerlendirecek tecrübeli hoca, hücumda Feghouli, Arda ve Babel'i oynatacak.

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