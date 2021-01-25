Yıldız ismin menajeri açıkladı! "Galatasaray'a sempatisi var"

YILLAR ÖNCE G.SARAY'DA DENENMİŞ!

Ahmet Arslan, "Çok çalışması gerektiğini biliyor ve çok çalışıyor. Hamza Hamzaoğlu ondan çok memnun. Youssouf, Galatasaray'ı çok seviyor. Bana bunu söyledi. Daha önce Galatasaray'a geldi. Galatasaray'da genç yaşta denenmeye çıktı." ifadesini kullandı.

"G.SARAY SEMPATİSİ VAR"

Youssouf'un Galatasaray'a gitmek istediğini de vurgulayan Arslan, "Hatta Galatasaray, yetişmesi için bir takıma kiralık vermeyi düşünmüş; ama onu getiren menajer para sever olduğu için çocuğu geri götürmüş. Ama Youssouf pes etmedi. Şimdi milli takımın banko oyuncusu oldu. Galatasaray sempatisi var. Bunu kesin olarak söyleyebilirim" şeklinde konuştu.