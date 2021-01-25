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Yıldız ismin menajeri açıkladı! "'a sempatisi var"

Son dakika transfer haberi... Ara transfer çalışmalarına devam eden 'a 'den müjdeli haber geldi. Sarı-kırmızılıların listesinde yer alan orta saha oyuncusunun menajeri, 7 kulüpten teklif aldıklarını ancak Burunduli futbolcunun Galatasaray'ı istediğini açıkladı. İşte o sözler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ocak 2021 Pazartesi 20:09
Yıldız ismin menajeri açıkladı! "Galatasaray'a sempatisi var"

'ın transfer gündemindeki Yeni Malatyasporlu 'nin temsilcisi , flaş açıklamalarda bulundu.

Yıldız ismin menajeri açıkladı! "Galatasaray'a sempatisi var"

'a konuşan Arslan, "'la 'un hâlen bu transfer için görüştüğünü biliyorum. Ancak Cadiz'den sonra da bir teklif verdi. Kiralama teklifi veriyorlar; ama Yeni Malatyaspor kiralama teklifini kabul etmiyor." dedi.

Yıldız ismin menajeri açıkladı! "Galatasaray'a sempatisi var"

"7 KULÜP TEKLİF VERDİ"
'nın bonservis geliri elde etmek için Youssouf'u kiralamaya sıcak bakmadığını belirten Arslan, "Başkan , kulübün menfaetleri gereği kiralama yöntemine sıcak bakmıyor. çok ciddi olarak ilgilendi. Saint-Étienne'de başkanla görüştü. Başka bir kulübü de 'u aradı. 7 kulüp resmî teklif verdi" dedi.

Yıldız ismin menajeri açıkladı! "Galatasaray'a sempatisi var"

YILLAR ÖNCE G.SARAY'DA DENENMİŞ!
, "Çok çalışması gerektiğini biliyor ve çok çalışıyor. ondan çok memnun. Youssouf, 'ı çok seviyor. Bana bunu söyledi. Daha önce Galatasaray'a geldi. Galatasaray'da genç yaşta denenmeye çıktı." ifadesini kullandı.

Yıldız ismin menajeri açıkladı! "Galatasaray'a sempatisi var"

"G.SARAY SEMPATİSİ VAR"
Youssouf'un 'a gitmek istediğini de vurgulayan Arslan, "Hatta Galatasaray, yetişmesi için bir takıma kiralık vermeyi düşünmüş; ama onu getiren menajer para sever olduğu için çocuğu geri götürmüş. Ama Youssouf pes etmedi. Şimdi milli takımın banko oyuncusu oldu. Galatasaray sempatisi var. Bunu kesin olarak söyleyebilirim" şeklinde konuştu.

Yıldız ismin menajeri açıkladı! "Galatasaray'a sempatisi var"

"SOĞUKKANLI VE GÜÇLÜ"
İki buçuk yıl önce 'daki bir U20 şampiyonasında Ndayishimiye'yi keşfettiğini belirten , "1 yıl takip ettim. Soğukkanlılığı, fizik gücü dikkâtimi çekti. Adil başkana sunduk. Adil başkan da Burindi liginden A takıma oyuncu alacak en cesur başkan. İkiletmedi ve getirdik.

Yıldız ismin menajeri açıkladı! "Galatasaray'a sempatisi var"

Youssouf beni babası gibi görüyor. Ben onun için bir menajer değilim. En yakınındaki kişiyim. Her sorunu ile ilgileniyorum" diyerek açıklamalarını noktaladı.

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