Yıldız ismin menajeri açıkladı! "Galatasaray'a sempatisi var"

Galatasaray'ın transfer gündemindeki Yeni Malatyasporlu Youssouf Ndayishimiye'nin temsilcisi Ahmet Arslan, flaş açıklamalarda bulundu.
Radyospor'a konuşan Arslan, "Galatasaray'la Yeni Malatyaspor'un hâlen bu transfer için görüştüğünü biliyorum. Ancak Cadiz'den sonra PAOK da bir teklif verdi. Kiralama teklifi veriyorlar; ama Yeni Malatyaspor kiralama teklifini kabul etmiyor." dedi.
"7 KULÜP TEKLİF VERDİ"
Malatya'nın bonservis geliri elde etmek için Youssouf'u kiralamaya sıcak bakmadığını belirten Arslan, "Başkan Adil Gevrek, kulübün menfaetleri gereği kiralama yöntemine sıcak bakmıyor. Anderlecht çok ciddi olarak ilgilendi. Saint-Étienne'de başkanla görüştü. Başka bir Belçika kulübü de Yeni Malatyaspor'u aradı. 7 kulüp resmî teklif verdi" dedi.