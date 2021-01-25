Kaan Ayhan açıkladı! Galatasaray'dan teklif aldı mı?

Son günlerde ismi Galatasaray ile anılan 26 yaşındaki savunma oyuncusu Kaan Ayhan, ünlü yayın platformu Twitch üzerinden yaptığı oyun yayını esnasında izleyicilerin Galatasaray'a transferi hakkında sorduğu sorulara samimi yanıtlar verdi.

Kendisinin Türkiye'ye gelmek istediğini istediğini söyleyen Kaan Ayhan "Haberleri gördüm, bakalım ne zaman gelip alacaklar. Türkiye'ye dönmeyi isterim. Eşim de çok istiyor" dedi. "Seni almaya geldik" mesajını da yanıtlayan Ayhan, "Öyle yayından değil, İtalya'ya gelmeniz lazım. Yoksa ikna etmeye mi geldiniz?" derken sonrasında espiri yaptığının altını çizdi.

İzleyicilerin ısrarlı soruları sonrasında konuya açıklık getiren Kaan Ayhan "Teklif gelmedi ama gelse bile henüz yarım sezondur buradayım, çıkan haberler doğru değil beni kimse aramadı yalnızca Şenol Hoca ile konuştum, hayır dememe bile gerek yok çünkü hiç ihtimali yok" dedi.