Haberler Galatasaray Kaan Ayhan açıkladı! Galatasaray'dan teklif aldı mı?

açıkladı! 'dan teklif aldı mı?

Son dakika transfer haberi... Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray için gündeme gelen isimlerden olan 26 yaşındaki , ünlü bir streaming platformu üzerinde yaptığı yayın esnasında samimi açıklamalarda bulundu. İşte Ayhan'ın o sözleri...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ocak 2021 Pazartesi 23:25
Kaan Ayhan açıkladı! Galatasaray'dan teklif aldı mı?

Son günlerde ismi ile anılan 26 yaşındaki savunma oyuncusu , ünlü yayın platformu üzerinden yaptığı oyun yayını esnasında izleyicilerin Galatasaray'a transferi hakkında sorduğu sorulara samimi yanıtlar verdi.

Kendisinin 'ye gelmek istediğini istediğini söyleyen Kaan Ayhan "Haberleri gördüm, bakalım ne zaman gelip alacaklar. Türkiye'ye dönmeyi isterim. Eşim de çok istiyor" dedi. "Seni almaya geldik" mesajını da yanıtlayan Ayhan, "Öyle yayından değil, 'ya gelmeniz lazım. Yoksa ikna etmeye mi geldiniz?" derken sonrasında espiri yaptığının altını çizdi.

İzleyicilerin ısrarlı soruları sonrasında konuya açıklık getiren Kaan Ayhan "Teklif gelmedi ama gelse bile henüz yarım sezondur buradayım, çıkan haberler doğru değil beni kimse aramadı yalnızca ile konuştum, hayır dememe bile gerek yok çünkü hiç ihtimali yok" dedi.

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