Haberler Galatasaray Son dakika Galatasaray (GS) transfer haberi: Cimbom'dan Kaan Ayhan ve Mert Müldür bombası!

Son dakika (GS) transfer haberi: Cimbom'dan ve bombası!

Ara transferde atağa kalkan ve ile 'nu kadrosuna katan , rotayı şimdi de 'ya çevirdi. Sarı-kırmızılıların, ekibi 'da forma giyen milli futbolcular ve içni kiralama teklifinde bulunduğu ortaya çıktı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ocak 2021 Cumartesi 12:21 Güncelleme Tarihi: 23 Ocak 2021 Cumartesi 12:22
Son dakika Galatasaray (GS) transfer haberi: Cimbom'dan Kaan Ayhan ve Mert Müldür bombası!

Ara transfer döneminde gaza basan ve ile 'nu 'a getiren 'da çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.

Son dakika Galatasaray (GS) transfer haberi: Cimbom'dan Kaan Ayhan ve Mert Müldür bombası!

Bir taraftan için ile pazarlıklarına devam eden sarı-kırmızılı yönetimin, sürpriz bir hamleyle milli futbolcular ve 'e kanca attığı ortaya çıktı.

Son dakika Galatasaray (GS) transfer haberi: Cimbom'dan Kaan Ayhan ve Mert Müldür bombası!

Sporx'te yer alan habere göre; 'in ısrarlı bir şekilde transfer edilmesini istediği ve için ekibi ile görüşmelere başlayan sarı-kırmızılılar, iki futbolcu için de kiralık + satın alma opsiyonlu teklifi masanın üstüne koydu.

Son dakika Galatasaray (GS) transfer haberi: Cimbom'dan Kaan Ayhan ve Mert Müldür bombası!

Bu sezon forma şansı bulamayan ve 'ün kiralık opsiyonuna sıcak bakan , Mert Müldür için sözleşmeye satın alma opsiyonu koydurmak istemiyor.

Son dakika Galatasaray (GS) transfer haberi: Cimbom'dan Kaan Ayhan ve Mert Müldür bombası!

ile kiralama formülü üzerinden anlaşma zemini bulan , ve 'ye getirmek için görüşmelere başladı.

Son dakika Galatasaray (GS) transfer haberi: Cimbom'dan Kaan Ayhan ve Mert Müldür bombası!

ile görüşen ve , karar vermek için Terim'den biraz süre isterken olumlu ya da olumsuz cevaplarını en geç 27 Ocak Çarşamba gününe kadar iletecek.

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