Son dakika Galatasaray (GS) transfer haberi: Cimbom'dan Kaan Ayhan ve Mert Müldür bombası!

Ara transfer döneminde gaza basan ve Henry onyekuru ile Halil Dervişoğlu'nu İstanbul'a getiren Galatasaray'da çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.
Bir taraftan İrfan Can Kahveci için Başakşehir ile pazarlıklarına devam eden sarı-kırmızılı yönetimin, sürpriz bir hamleyle milli futbolcular Kaan Ayhan ve Mert Müldür'e kanca attığı ortaya çıktı.
Sporx'te yer alan habere göre; Fatih Terim'in ısrarlı bir şekilde transfer edilmesini istediği Kaan Ayhan ve Mert Müldür için İtalyan ekibi Sassuolo ile görüşmelere başlayan sarı-kırmızılılar, iki futbolcu için de kiralık + satın alma opsiyonlu teklifi masanın üstüne koydu.