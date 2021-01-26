Fulham menajeri Parker her ne kadar ara transferde oyuncu almayacaklarını yola eldeki oyuncularla devam edeceklerini söylese de Johansen ve Seri'nin ayrılmasına yeşil ışık yaktı. Konuyla ilgili bir haber yayınlayan West London Sport, Seri'nin Galatasaray'a yeniden imza atmaya hazır olduğunu da kaydetti.
Seri çağrı bekliyor
İsmi Galatasaray ile anılan sarı-kırmızılıların eski oyuncusu Seri için Fulham menajeri Parker yeşil ışık yaktı. İşte detaylar...
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ocak 2021 Pazartesi 22:45 Güncelleme Tarihi: 26 Ocak 2021 Salı 06:50