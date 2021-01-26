Seri çağrı bekliyor

Fulham menajeri Parker her ne kadar ara transferde oyuncu almayacaklarını yola eldeki oyuncularla devam edeceklerini söylese de Johansen ve Seri'nin ayrılmasına yeşil ışık yaktı. Konuyla ilgili bir haber yayınlayan West London Sport, Seri'nin Galatasaray'a yeniden imza atmaya hazır olduğunu da kaydetti.