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Seri çağrı bekliyor

İsmi ile anılan sarı-kırmızılıların eski oyuncusu Seri için menajeri Parker yeşil ışık yaktı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ocak 2021 Pazartesi 22:45 Güncelleme Tarihi: 26 Ocak 2021 Salı 06:50
Seri çağrı bekliyor

menajeri Parker her ne kadar ara transferde oyuncu almayacaklarını yola eldeki oyuncularla devam edeceklerini söylese de Johansen ve Seri'nin ayrılmasına yeşil ışık yaktı. Konuyla ilgili bir haber yayınlayan , Seri'nin 'a yeniden imza atmaya hazır olduğunu da kaydetti.

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