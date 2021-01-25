Galatasaray'a kötü haber! West Bromwich Ahmed Musa'yla imzalıyor

İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Bromwich, golcü arayışında sürpriz bir ismi listesine aldı. Daily Mail'de yer alan habere göre West Bromwich, Galatasaray'ın da transfer gündeminde bulunan Nijeryalı forvet Ahmed Musa için harekete geçti.

Haberde teknik direktör Sam Allardyce'ın, Nijeryalı futbolcunun fiziki gücü ve ritminin takıma farklı bir boyut kazanadıracağına inandığı ifade edildi. Bu arada tecrübeli ismin, vize sorununu çözmesi halinde cuma günü İngiltere'ye gelerek sağlık kontrolünden geçeceği bildirildi.

Eğer sorun çıkmazsa, Ahmed Musa sezon sonuna kadar Premier Lig temsilcisi ile imzalayacak. Öte yandan haberin detayında İngiliz ekibinin, Galatasaray forması giyen Senegalli Mbaye Diagne ile de ilgilendiği bilgisine yer verildi.



