Haberler Galatasaray Galatasaray'a kötü haber! West Bromwich Ahmed Musa'yla imzalıyor

'a kötü haber! 'yla imzalıyor

Son dakika transfer haberleri... Transfer çalışmalarını sürdüren , bonservisi elinde olan 'yı gündemine almıştı. ekibi de tecrübeli oyuncuyu renklerine bağlamak için harekete geçti. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ocak 2021 Pazartesi 14:10
Galatasaray'a kötü haber! West Bromwich Ahmed Musa'yla imzalıyor

ekiplerinden , golcü arayışında sürpriz bir ismi listesine aldı. 'de yer alan habere göre West Bromwich, 'ın da transfer gündeminde bulunan Nijeryalı forvet için harekete geçti.

Haberde teknik direktör 'ın, Nijeryalı futbolcunun fiziki gücü ve ritminin takıma farklı bir boyut kazanadıracağına inandığı ifade edildi. Bu arada tecrübeli ismin, vize sorununu çözmesi halinde cuma günü 'ye gelerek sağlık kontrolünden geçeceği bildirildi.

Eğer sorun çıkmazsa, Ahmed Musa sezon sonuna kadar temsilcisi ile imzalayacak. Öte yandan haberin detayında İngiliz ekibinin, Galatasaray forması giyen Senegalli ile de ilgilendiği bilgisine yer verildi.


SON DAKİKA