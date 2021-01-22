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75-65 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Basketbolda 'nda , 'nın takımını 75-65 yenerek çeyrek finale yükseldi ve 'nun rakibi oldu.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ocak 2021 Cumartesi 00:22
Galatasaray Bourges Basket 75-65 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

2. seri müsabakalarında mücadele eden , ile karşı karşıya geldi.

'nda oynanan maçın ilk çeyreğini 16-14 geride tamamlayan sarı-kırmızılılar, devre arasına 38-35 üstünlükle girdi.

İkinci yarıda da aradaki farkı koruyan Galatasaray, üçüncü periyotunu 54-49 önde kapattığı karşılaşmayı 75-65'lük skorla kazandı.

Altıncı maçında üçüncü galibiyetini elde eden sarı-kırmızılılar, grubunu ikinci sırada bitirerek çeyrek finale yükseldi ve B Grubu lideri ile eşleşti.


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